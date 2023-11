Tramway-express de l'Ouest lyonnais : la concertation débute, le tracé déjà choisi par les Verts ?

Celle du tramway-express de l'Ouest lyonnais (TEOL) ne déroge pas à la règle.

Ce lundi débute la concertation du grand projet censé remplacer le défunt métro E, qui doit relier la Presqu'île lyonnaise à Tassin-la-Demi-Lune en desservant les hauteurs du 5e arrondissement.

A deux reprises, l'avis des habitants sera demandé par la collectivité jusqu'au 5 février 2024. Les participants de la concertation pourront choisir entre deux parcours pour arriver à AlaÏ : soit le TEOL desservira en surface le quartier Libération à Tassin, soit il emprutera la rue Joliot-Curie.

L'autre choix à faire est encore plus déterminant : il consiste à décider où le TEOL s'enfoncera sous terre pour rejoindre Charcot. Les écologistes proposent de faire passer le tramway par le cours Suchet, de sauter la Saône puis de construire un tunnel au niveau d'un terrain appartenant à la Métropole sur le quai des Etroits. Ou de choisir la rue Montrochet à la Confluence, pour arriver en face, quai Jean-Jacques Rousseau, toujours au-dessus de la rivière.

Selon nos informations, c'est cette dernière qui serait privilégiée. Si elle implique un temps de trajet plus long de 4 minutes, le tracé Montrochet serait moins cher et moins impactant pour les autres lignes de tramways.

La Métropole réalise d'ailleurs des carottages depuis quelques semaines, pile à l'endroit où TEOL arriverait. L'objectif est de s'assurer (et il était temps) que les balmes supporteraient le creusement d'un tunnel.

Mais s'il venait à être choisi comme l'espère l'équipe de Bruno Bernard, ce tracé va s'attirer les foudres d'Unibail-Rodamco. Car TEOL passerait rue Montrochet, là où se trouve l'entrée du parking du pôle de commerces et de loisirs Confluence, mais aussi où les camions viennent livrer leurs marchandises. Un axe noir de monde les samedis, et qui deviendrait encore plus impraticable s'il faut y faire passer un tramway.

La question du pont ferroviaire se pose également, comment faire passer un tramway en-dessous ? Enfin, les bateaux de croisière s'amarrent également sur le quai Rambaud, là où arriverait le tramway-express.

Autant de données, auxquelles il faut rajouter le problème du passage des péniches et autres embarcations sur la Saône, qui font que la Métropole pourrait être obligée de choisir de faire passer TEOL en hauteur. Cela permettrait également de ne pas empiéter sur le quai Jean-Jacques Rousseau, dont le projet de réhabilitation avec une Voie Lyonnaise et potentiellement une estacade piétonne pourrait être repoussé à un éventuel nouveau mandat.

🚊 Tram Express de l’Ouest Lyonnais : participez à la réunion publique d’ouverture de la concertation préalable ! 📣



📅 Mercredi 8 novembre

⌚ 19h

📍 Espace de l’Ouest Lyonnais, 6 rue Nicolas Sicard, Lyon 5



📹 Réunion également retransmise en direct sur https://t.co/YOlznuaTf1 pic.twitter.com/CsAWuceR37 — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) November 3, 2023

TEOL, le tramway semi-enterré, doit voir le jour en 2032. Son coût est estimé à 800 millions d'euros, pour la desserte de 4 à 5 stations.