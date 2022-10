Métro E remplacé par un tramway-express : David Kimelfeld évoque "un projet au rabais"

Les écologistes en ont profité pour lancer concrètement son remplaçant qui sera un tramway-express, idéalement semi-enterré, et qui desservira les hauteurs du 5e arrondissement.

Pour David Kimelfeld, ancien président de la Métropole de Lyon et aujourd'hui président du groupe d'opposition Les Progressistes, c'est "un projet au rabais" que propose le Sytral.

"Entre un téléphérique fantoche et des atermoiements autour du métro E dont les études étaient pourtant bien engagées, on constate surtout une perte de temps énorme pour l’agglomération à l’heure où l’on ne cesse de parler d’urgence climatique. Cette perte de temps est d’autant plus regrettable que ce projet est annoncé pour 2031, sans pour autant que l’on ait de garanties sur le début du chantier sous ce mandat", indique son groupe dans un communiqué de presse.

Pour David Kimelfeld, les écologistes ne doivent pas se contenter de ce seul tramway-express mais plutôt le penser "de manière globale". "Le développement du tramway doit s’accompagner de la création de parc relais aux extrémités ainsi que de bus de rabattement aux différents arrêts pour couvrir le plus grand territoire possible. Une vraie stratégie multimodale est nécessaire ! Enfin, il est primordial que ce nouveau projet soit conçu avec la ZFE en tête car dès l’année prochaine de nombreuses voitures ne pourront déjà plus circuler. De même, la ZFE sera pleinement effective en 2026, soit plusieurs années avant même l’ouverture de cette ligne !", conclut-il.

Pour rappel, le tramway-express pourrait voir le jour en 2031 contre plus de 750 millions d'euros.