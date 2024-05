Pas de flamme olympique : David Kimelfeld et Georges Képénékian veulent "réintégrer Lyon dans le cercle des grandes célébrations nationales"

Ce jeudi, dans un communiqué commun, David Kimelfeld et Georges Kénépékian tirent à boulets rouges sur les écologistes lyonnais qui ont refusé d'organiser des festivités en amont des Jeux Olympiques de Paris 2024.

"La flamme olympique, portée cette année à travers le territoire français, représente des valeurs universelles telles que la fraternité, la paix, la liberté, et l'union. Cependant, la décision de ne pas inclure Lyon parmi les villes hôtes des événements olympiques suggère une démarche contraire à ces principes, marquée par un sectarisme qui prive notre communauté de participer pleinement à un moment historique de fierté et de célébration collective", regrettent l'ancien président de la Métropole de Lyon et l'ex-maire de Lyon.

Pour le duo Kim-Képé, les coupables sont leurs successeurs : "Pourquoi notre ville est-elle négligée ? Pourquoi la mairie choisit-elle une voie qui semble diviser plutôt qu’unir ? Ce choix a non seulement un impact immédiat sur nos associations sportives et culturelles, mais risque également de ternir l'image de Lyon, autrefois reconnue comme la Ville des Lumières, sur le plan international".

Un appel est donc lancé par David Kimelfeld et Georges Képénékian, qui souhaitent que "Lyon puisse retrouver sa place légitime non seulement au sein de la France mais aussi sur la scène européenne".

Dans ce qui ressemblerait presque à un lancement de campagne pour 2026, les deux conseillers municipaux d'opposition appellent "toutes les forces de progrès, tous les citoyens concernés et les amoureux de notre ville à s'unir. Ensemble, nous devons oeuvrer pour que notre voix soit entendue et que des actions soient prises pour réintégrer Lyon dans le cercle des grandes célébrations nationales et internationales".