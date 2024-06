Législatives : David Kimelfeld appelle à voter pour le Nouveau Front Populaire (mais snobe LFI)

De plus en plus proche à nouveau de la gauche, David Kimelfeld n'avait pas encore passé de consigne de vote pour le premier tour des élections législatives. De quoi en agacer certains, notamment chez les écologistes.

Mais l'ancien président de la Métropole de Lyon s'est rattrapé ce jeudi, avec un tweet de quelques phrases.

David Kimelfeld appelle ainsi à voter pour le Nouveau Front Populaire dimanche. "Le NFP semble le seul capable de faire obstacle au RN. Dès le 30 juin, portons les candidats Place Publique, PS et EELV et donnons nous les moyens de construire un projet social et démocrate pour sortir de la polarisation qui nous abime", écrit le conseiller municipal lyonnais.

A 3 jours du 1er tour le NFP semble le seul capable de faire obstacle au RN. Des le 30 portons les candidats Place Publique, PS et EELV et donnons nous les moyens de construire un projet social et démocrate pour sortir de la polarisation qui nous abime https://t.co/vwBoYB8jxT — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) June 27, 2024 David Kimelfeld a pris soin de citer les composantes du NFP et d'oublier La France Insoumise. Cela veut-il dire qu'il laisse aux électeurs de la 1ère circonscription de Lyon, où se présente l'insoumise Anaïs Belouassa Cherifi pour le NFP, le soin de faire un autre choix ? David Kimelfeld a pris soin de citer les composantes du NFP et d'oublier La France Insoumise. Cela veut-il dire qu'il laisse aux électeurs de la 1ère circonscription de Lyon, où se présente l'insoumise Anaïs Belouassa Cherifi pour le NFP, le soin de faire un autre choix ?

A noter que sa position diffère de celle de son compère Georges Képénékian. L'ancien maire de Lyon a lui décidé d'appuyer les macronistes Thomas Rudigoz, Anne Brugnera et Loïc Terrenes, ainsi que l'écologiste Marie-Charlotte Garin.