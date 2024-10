David Kimelfeld crée un nouveau groupe à la Métropole de Lyon pour dialoguer avec la majorité écologiste

A la Métropole de Lyon, David Kimelfeld a décidé de quitter le groupe dont il était le président, pour en créer un nouveau (Social Démocrate et Progressiste) qu'il dirigera également.

Dans son sillon, l'ancien président de la collectivité emmène avec lui cinq élus (Brigitte Jannot, Catherine Panassier, Myriam Picot, Emilie Prost et Didier Vullierme), tandis que deux rejoindront Synergies et les autres resteront dans le groupe initial autour de l'ex-député Thomas Rudigoz.

"A l’échelle de la Métropole, en refusant tout alliance avec LFI et la droite locale menée par Laurent Wauquiez, nous voulons créer un espace de dialogue et de consensus entre un Nouveau Front Populaire sous l’influence des insoumis et une ancienne majorité présidentielle aujourd’hui dépendante de la droite au niveau national. Demeurant dans une opposition responsable face à l’actuel exécutif métropolitain, nous souhaitons ainsi proposer une coopération renforcée avec les groupes qui voudront s’inscrire dans ce nouvel espace de dialogue. Nous ferons rapidement des propositions pour mener un travail collectif", déclare David Kimelfeld dans un communiqué.