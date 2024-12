Métropole de Lyon : les groupes de David Kimelfeld et Fouziya Bouzerda fusionnent

En démissionnant de la présidence de son groupe, David Kimelfeld a poussé les macronistes à rejoindre Synergies, qui devient le groupe d'opposition le plus important du conseil métropolitain.

De son côté, l'ancien président de la Métropole de Lyon annonce ce lundi la fusion de son groupe Social Démocrate et Progressiste avec celui de Fouziya Bouzerda, La Métropole pour Tous.

Les deux élus co-présideront le groupe composé de 10 membres. "Nous sommes persuadés que cette démarche trouvera des résonances dans nos territoires et auprès des Grands Lyonnais qui aspirent à une gouvernance responsable et équilibrée", réagissent-ils dans un communiqué commun.

"Face à une situation nationale extrêmement fragile, les échelons locaux, et a fortiori la Métropole, ont plus que jamais un rôle à jouer pour accompagner les impacts de la nécessaire transition écologique, et particulièrement pour les plus fragiles. Impact de la hausse du prix de l’eau pour les familles nombreuses, hausse de tarification des transports en commun, crise du logement, sont autant de sujets où les préoccupations environnementales ne sauraient être appréhendées au dépend des impératifs sociaux", poursuivent les élus métropolitains.

Pouvoir d'achat, attractivité économique, sécurité sont trois enjeux cités par David Kimelfeld et Fouziya Bouzerda, dont le positionnement en 2026 reste encore un mystère. D'autant que le premier a déjà annoncé publiquement qu'il refuserait de s'allier à la France insoumise et aux Républicains.