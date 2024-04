Kimelfeld et Perrin-Gilbert au meeting de Raphaël Glucksmann à Villeurbanne : 2026 en ligne de mire

Le candidat (PS/Place publique) donnera un meeting à la Salle des sports Raphaël Barros après avoir défilé dans les rues de Lyon à l’occasion de la manifestation du 1er-Mai.

Et si les figures locales du Parti socialiste seront présentes, de la conseillère régionale Najat Vallaud-Belkacem aux maires de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin Cédric Van Styvendael et Hélène Geoffroy, si le patron du parti à la rose Olivier Faure et la future ex-eurodéputée Sylvie Guillaume prendront aussi la parole sur scène, ce sont bien deux anciens du PS qui vont faire parler d’eux.

Selon nos informations, David Kimelfeld et Nathalie Perrin-Gilbert ont prévu d’assister au meeting villeurbannais de Raphaël Glucksmann.

L’ex-président de la Métropole de Lyon, qui fut 1er secrétaire fédéral avant de céder aux sirènes macronistes, tente un rapprochement sur sa gauche en vue de 2026. Tandis que l’actuelle adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture, actuellement en conflit avec les écologistes, regarde plutôt du côté de ses anciens camarades, là encore pour préparer les scrutins locaux.

En l’absence de champions, et avec une possible crédibilité réaffirmée si le score de Raphaël Glucksmann aux européennes colle aux sondages, le PS du Rhône pourrait bien faire appel à des alliés écolo-compatibles pour challenger Grégory Doucet et Bruno Bernard. Si l’hypothèse d’un éclatement des forces de gauche lyonnaises au premier tour des municipales et métropolitaines est sur la table, on peut aussi imaginer les socialistes faire pression pour mieux renégocier leur présence au sein de la majorité NUPES locale.

Tous les socialistes ne sont toutefois pas fans de ces calculs à deux ans du scrutin. Le maire de Villeurbanne et vice-président de la Métropole Cédric Van Styvendael fait ainsi partie des élus influents qui voient d'un mauvais oeil une brouille avec les Verts, qui pourrait le mettre en difficulté dans sa ville. Il a d'ailleurs rejoint la fronde des écolos contre Nathalie Perrin-Gilbert au Conservatoire de Lyon révélée par LyonMag, en réclamant la démission de NPG. L'ambiance s'annonce électrique si les deux se croisent ce mercredi.