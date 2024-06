Législatives : Nathalie Perrin-Gilbert retire sa candidature à Lyon et soutient Boris Tavernier

Et tant pis si Yasmine Bouagga et Gautier Chapuis sont (encore) déçus.

Dans la 2e circonscription du Rhône, le Front Populaire a donc investi Boris Tavernier, dirigeant de l'association VRAC.

Et cette annonce ce jeudi a eu un impact majeur sur la suite de l'élection législative puisque Nathalie Perrin-Gilbert a retiré sa candidature pour annoncer qu'elle ferait campagne aux côtés de Boris Tavernier.

"Issu de la société civile, fondateur de VRAC, très investi dans les quartiers populaires, Boris est un homme engagé, fidèle à des valeurs sociales et écologiques depuis de nombreuses années. Je suis heureuse que les négociations entre les partis aient abouti à une candidature citoyenne de gauche !", a déclaré l'ancienne adjointe à la Culture de Grégory Doucet.

Proche du président de la Métropole de Lyon, et du maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, Boris Tavernier semble faire l'unanimité et mettre fin dans la douceur à la guerre des gauches pour la circonscription regroupant essentiellement le 1er, 4e et une partie du 9e arrondissement.