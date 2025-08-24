"Lyon gagne quand elle fédère" : Jean-Michel Aulas veut s'inspirer du football pour gérer la ville en 2026

Ce dimanche, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais pose une nouvelle pierre dans la course à l’Hôtel de Ville. Dans une tribune publiée dans La Tribune Dimanche, Jean-Michel Aulas confirme vouloir mettre son expérience "humaine, économique, sociale, politique" au service de Lyon.
"On dit parfois que le football n’est qu’un jeu. Ce n’est pas vrai. Ce que l’on vit dans un stade dépasse le sport. Le football est un miroir grossissant de la société, et parfois même son laboratoire", écrit-il en introduction de son texte.
Jean-Michel Aulas se défend de vouloir céder à la caricature ou au simplisme. "Ce simplisme est beaucoup celui de notre époque : amalgames, caricatures, injures érigées en méthode. Ceux qui s’y accrochent révèlent leur propre fébrilité". Pour lui, gouverner une ville doit s’inspirer du sport : "Un club, c’est une école de vie. Dès le plus jeune âge, la formation sportive apprend le vivre-ensemble, la solidarité, le respect. On y comprend que le talent seul ne gagne pas sans l’équipe".
L’ex-dirigeant de l’OL revendique une vision inclusive et rassembleuse : "Lyon gagne quand elle fédère au-delà des origines et des opinions, quand elle cultive l’attractivité et le dialogue plutôt que l’exclusion. À l’inverse, céder aux extrêmes, c’est rétrécir la ville". Un appel destiné notamment à Pierre Oliver et Georges Képénékian, pour contrer la probable alliance au second tour entre écologistes et insoumis.
Il place également la culture et l’histoire au cœur de son projet politique : "Je veux que Lyon renoue avec son histoire et fasse de la culture non pas une variable d’ajustement, mais une priorité, parce qu’elle est ce qui relie, inspire et donne sens à l’action collective".
Enfin, JMA résume sa philosophie par une conviction forte : "Pour moi, il n’y a donc jamais eu de cloison étanche entre sport, société et politique : il y a des passerelles. Gouverner un club, une entreprise ou une ville, c’est composer avec les égos et les tensions, sans perdre de vue l’intérêt collectif".
Dans les prochaines semaines, Jean-Michel Aulas devrait préciser ses premières propositions et structurer son équipe de campagne, avec l’ambition d’"agir juste et rassembler large" pour Lyon en 2026.
J’ai appris qu’on ne bâtit rien en divisant : gouverner, c’est poser des règles, garder l’équilibre, ouvrir sans diluer.— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 23, 2025
C’est l’esprit de ma tribune dans La @TribuneDimanche.
À Lyon, il est temps de refonder une ville qui refuse les extrêmes et le repli, qui fait de la culture… https://t.co/llgWifymgU pic.twitter.com/VZMDmO4mSs
Que cela fait du bien de lire des paroles sensées.Signaler Répondre
Car depuis 5 ans nous vivons un enfer ....
Doit-on etre un politicard pour gérer une ville, LYON soit-elle ? Doucet est un politique qui ne respecte en rien les directives de l' ETAT, poussant à la désobéisance, défendant l'indéfendable, disant tout et son contraire ( mise en place de caméras de sécurité, dénonçant le travail de la police mais chialant auprès du gouvernement pour plus de sécurité, etc ) qui par ses convictions autoritaires, neutralisent les secours des pompiers en ville...... plaçant des pistes cyclables devant les entrées des hopitaux.....Où en sont les résultats de sa garde à vue ?Signaler Répondre
Bravo JMA. Je roule avec vous.Signaler Répondre
Vivement 2026, nous fêterons la libération de Lyon.Signaler Répondre
L’imposture a assez duré, Les Lyonnais aspirent à retrouver une ville agréable, où l’on peut circuler.
On demandera également à supprimer l’étendoir place bellecour et les étrons rue de république.
Remettre des sens de circulation cohérents qui ne paralysent pas la circulation, la fin de l’absurde et l’idéologie destructrice.
Je voudrais pouvoir remettre les pieds en presqu’île pour faire du shopping, c’est juste dingue d’écrire ça en 2025 !
Merci M Aulas de fédérer et libérer Lyon.
🙏 on attend, on est prêt.Signaler Répondre
Plus de 5 ans de ras le bol, de saccage de la ville, d’insécurité, de travaux à outrance et argent public gaspillé.
On veut retrouver notre ville, avec son âme, ses charmes, ses commerces et son bien vivre.
DEHORS Doucet et Cie le fossoyeurs de cette métropole.
Il serait plus que temps d'officialiser pour enfin lancer la campagne et surtout proposer un programme.Signaler Répondre
J'attends notamment ses positions sur la sécurité, le stationnement, la fiscalité locale, le réaménagement de la voirie, la pietonnisation...
Il va raser tous les espaces verts pour en faire des pelouse de stade de foot, avec son copain paysagiste Robin GervaisSignaler Répondre
Il a 76 ans et à beaucoup de charisme pas comme Doucet fade sans saveur comme les pastèques avec un prénom comme le vôtre vous devez pas être de la première jeunesse bonne journée.Signaler Répondre
Oh la blague, ça c'est osé ! Et le maire actuel il y connaissait quelque chose ?Signaler Répondre
J'ai jamais aimer ce bonhomme, mais si il faut voter pour lui pour dégager les bobo écolos, alors banco !Signaler Répondre
avant d’être président se l 'OL , il a une une vie d'entrepreneurSignaler Répondre
Aulas profite bien de ta retraite vous êtes un grand patron mais la politique n'est pas faite pour vous connaissez rien à la ville de LyonSignaler Répondre
PROBLEME : … L'HISTOIRE DE LYON NE S'ARRETE PAS AUX GLOIRES D'UNE EQUIPE DE FOOTBALLSignaler Répondre
La sagesse des anciens, le goût de l effort collectif, l' expérience de gestion d' entreprise,la mémoire de l histoire de notre belle ville. M AULAS, nous sommes nombreux derrière vous, discrètement ou pas, selon nos personnalités. Nous vous attendons, convaincus de votre courage et de vos valeurs que nous partageons.Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
La ville mérite quand même mieux qu'un presque octogénaire...Signaler Répondre
lui il ira loin! Bravo pour Lyon qui le mériteSignaler Répondre