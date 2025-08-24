"Lyon gagne quand elle fédère" : Jean-Michel Aulas veut s'inspirer du football pour gérer la ville en 2026

Ce dimanche, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais pose une nouvelle pierre dans la course à l’Hôtel de Ville. Dans une tribune publiée dans La Tribune Dimanche, Jean-Michel Aulas confirme vouloir mettre son expérience "humaine, économique, sociale, politique" au service de Lyon.

"On dit parfois que le football n’est qu’un jeu. Ce n’est pas vrai. Ce que l’on vit dans un stade dépasse le sport. Le football est un miroir grossissant de la société, et parfois même son laboratoire", écrit-il en introduction de son texte.

Jean-Michel Aulas se défend de vouloir céder à la caricature ou au simplisme. "Ce simplisme est beaucoup celui de notre époque : amalgames, caricatures, injures érigées en méthode. Ceux qui s’y accrochent révèlent leur propre fébrilité". Pour lui, gouverner une ville doit s’inspirer du sport : "Un club, c’est une école de vie. Dès le plus jeune âge, la formation sportive apprend le vivre-ensemble, la solidarité, le respect. On y comprend que le talent seul ne gagne pas sans l’équipe".

L’ex-dirigeant de l’OL revendique une vision inclusive et rassembleuse : "Lyon gagne quand elle fédère au-delà des origines et des opinions, quand elle cultive l’attractivité et le dialogue plutôt que l’exclusion. À l’inverse, céder aux extrêmes, c’est rétrécir la ville". Un appel destiné notamment à Pierre Oliver et Georges Képénékian, pour contrer la probable alliance au second tour entre écologistes et insoumis.

Il place également la culture et l’histoire au cœur de son projet politique : "Je veux que Lyon renoue avec son histoire et fasse de la culture non pas une variable d’ajustement, mais une priorité, parce qu’elle est ce qui relie, inspire et donne sens à l’action collective".

Enfin, JMA résume sa philosophie par une conviction forte : "Pour moi, il n’y a donc jamais eu de cloison étanche entre sport, société et politique : il y a des passerelles. Gouverner un club, une entreprise ou une ville, c’est composer avec les égos et les tensions, sans perdre de vue l’intérêt collectif".

Dans les prochaines semaines, Jean-Michel Aulas devrait préciser ses premières propositions et structurer son équipe de campagne, avec l’ambition d’"agir juste et rassembler large" pour Lyon en 2026.