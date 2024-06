Législatives : Boris Tavernier (association VRAC) investi par le Front Populaire dans la 2e circonscription de Lyon

Il n'était pourtant pas dans les starting-blocs. Comme quoi, en politique, rien ne sert de courir...

Ce jeudi, les écologistes ont désigné leur candidat pour les élections législatives dans la 2e circonscription du Rhône. Et alors que Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement de Lyon, et Gautier Chapuis, adjoint au maire, étaient les grands favoris, c'est finalement vers la société civile que les Verts sont allés chercher leur champion.

Boris Tavernier a été choisi comme candidat. Directeur de l'association VRAC, il a été investi avec l'étiquette Front Populaire et partira donc grand favori de l'élection sur un territoire très à gauche.

"L’association VRAC défend l’accès à une alimentation durable et de qualité pour toutes et tous, quels que soient les moyens financiers ou la localisation géographique des personnes. L’alimentation revêt des dimensions culturelles, identitaires et symboliques propres à chacun, VRAC positionne donc son action dans le respect du choix et de la dignité des personnes", indique l'association sur son site.

De la marmite à l’Assemblée ?

Né dans le Nord, dans une ville aujourd’hui disparue, il arrive à Lyon en 2001, rejoint le monde associatif, puis gère le bar "De l’autre côté du pont" avant de reprendre des études et d’obtenir un master en économie sociale et solidaire.

En 2013 Cédric Van Styvendael (bien avant qu’il ne soit maire de Villeurbanne) lui confie la coopérative VRAC.

VRAC a depuis essaimé bien au-delà de Lyon, mais garde sa marque de fabrique : offrir des produits de qualités dans des quartiers où la pauvreté et l’isolement pousse vers trop de saccharose. Financée par des bailleurs sociaux, la Métropole de Lyon mais aussi des mécènes privé, VRAC n’a cessé de grandir animé par un réseau de plusieurs milliers de bénévoles.

La candidature de Boris Tavernier dans une circonscription a priori très gagnable témoigne de la tentative d’ouvrir l’alliance Front Populaire à des non politiques traditionnels. Mais le modèle associatif peut-il s’épanouir à l’Assemblée Nationale ? Début de réponse le 7 juillet.

