Education, finances, forces armées : dans quelle commission siège votre député du Rhône ?

Le camp présidentiel a obtenu la présidence de six commissions permanentes, tandis que la France insoumise ne devait se contenter que d'un siège, celui de la commission des Finances avec la réélection d'Eric Coquerel.

Chacun des 14 députés du Rhône connaît désormais son affectation. Aucun n'a obtenu de poste à responsabilités, ils ne sont ni présidents, ni vice-présidents, ni secrétaires mais juste membres.

La commission qui regroupe le plus de députés rhodaniens est celle des Affaires sociales. On y retrouve même les trois députées lyonnaises Anaïs Belouassa Cherifi (LFI), Marie-Charlotte Garin (Les Ecologistes) et Sandrine Runel (PS), accompagnées du MoDem Cyrille Isaac-Sibille.

A la commission des Affaires culturelles et de l'Education siègeront Tiffany Joncour (RN), Alexandre Portier (LR) et Idir Boumertit (LFI). Ils retrouveront un certain Raphaël Arnault (LFI), le député lyonnais du Vaucluse.

La commission des Affaires économiques déchaîne moins les foules. Seuls Boris Tavernier (Les Ecologistes) et Jean-Luc Fugit (Renaissance) en sont membres, avec le futur ex-président de la Région Laurent Wauquiez (LR).

La commission de la Défense nationale et des Forces armées attire normalement davantage. Thomas Gassilloud (Renaissance) en était le président avant la dissolution, il n'en est désormais plus que simple membre, au même titre qu'Abdelkader Lahmar (LFI).

On retrouve Blandine Brocard (MoDem) à la commission des Finances, Jonathan Gery (RN) à la commission des Lois et Gabriel Amard (LFI) à la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire.

Enfin, aucun député du Rhône ne siège à la commission des Affaires étrangères dont on ne saurait dire si elle est stratégique ou fait office de planque idéale tant elle semble réservée aux pontes des partis. Y siègent Clémentine Autain, Sophia Chikirou, Mathilde Panot, Elisabeth Borne, Sébastien Chenu, Marine Le Pen, Eric Ciotti, François Hollande et Olivier Faure...