A Lyon et Vénissieux, une fresque régulièrement recouverte par des islamistes ?

Comme souvent sur ce genre de sujets, c'est Damien Rieu qui tire la sonnette d'alarme.

L'ancien leader de Génération Identitaire à Lyon, devenu un proche de Marion Maréchal, a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo et des photos de la fresque du Demi Millénaire, située route de Vienne, à cheval sur le 8e arrondissement de Lyon et Vénissieux, sur le mur d'enceinte du Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu.

Damien Rieu s'émeut de voir que les personnages dessinés, hommes et femmes, mais aussi les animaux, ont été recouverts de peinture bleue et noire. "Les islamistes ont recouvert toutes les représentations vivantes de la fresque du Demi Millénaire, conformément à l'exigence coranique", accuse-t-il, se basant sur le fait qu'en islam, des hadiths interdisent aux musulmans de dessiner des êtres vivants.

"Nous attendons de Grégory Doucet une condamnation ferme et lucide de cette provocation : aucun Lyonnais ne peut accepter cette dégradation hautement symbolique qui attaque les valeurs artistiques et civilisationnelles de l’Occident pour lui substituer celles de la Charia", a également réagi l'ancienne candidate RN aux municipales 2020 à Lyon Agnès Marion, aujourd'hui déléguée nationale d'Identité Libertés, le mouvement de Marion Maréchal.

"Cet acte débile ne peut en aucun cas trouver de justification dans la religion musulmane"

Des accusations qui ont ulcéré Idir Boumertit, député LFI de la 14e circonscription du Rhône, s'en prenant directement à Damien Rieu sur X : "Ses propos sont un détournement scandaleux d'un acte de vandalisme gratuit au profit de son idéologie anti France. J'aime ma ville et je dénonce avec la plus grande force ces actes delictueux. Je dénonce aussi tous les ennemis de la République qui instrumentalisent le moindre événement pour se faire une notoriété facile sur le dos des musulmans et de Vénissieux. J'affirme que contrairement à ce que dit l'incendiaire, cet acte débile ne peut en aucun cas trouver de justification dans la religion musulmane".

A noter que ces dégradations ne sont pas une nouveauté. En effet, l'outil Google Street View permet de se rendre compte qu'en juin 2024, mais aussi en mars 2023, les personnages du mur peint situé en face du 329 route de Vienne à Vénissieux avaient déjà été supprimés sous une nouvelle couche sauvage de peinture.

Mais cette fois, c'est bien l'intégralité des représentations d'hommes et de femmes, jusqu'à l'entrée du CH, qui ont été supprimés de la fresque réalisée en 1995 et restaurée en janvier 2024...