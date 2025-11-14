"T’es juste un figurant dans notre monde" : Karim Benzema défend sa compagne Lyna Khoudri et répond à l’ex-leader identitaire lyonnais Damien Rieu

L’ex-leader identitaire lyonnais a dénoncé sur X la présence de l’actrice Lyna Khoudri, la compagne de Karim Benzema, à la cérémonie d’hommages des attentats du 13 novembre.
"Pour honorer les victimes du 13 novembre, ils n’ont trouvé personne d’autre que Lyna Khoudri, compagne de (Karim) Benzema, qui a liké une publication justifiant la décapitation de Samuel Paty (et qui a perdu son procès contre moi quand je l’ai dénoncé)", a écrit le militant d’extrême droite sur les réseaux sociaux.
Karim Benzema, qui a déjà porté plainte dans le passé contre Damien Rieu, a aussitôt répliqué, en prenant la défense de sa femme : "Il y a ceux qui se recueillent, et ceux qui s’exposent. Faut être sacrément vide pour confondre hommage et mise en scène Damien. T’es juste un figurant dans notre monde".
L’échange s’est ensuite poursuivi : "Quelqu’un a compris ce qu’il baragouine ?", s’est interrogé Damieu Rieu, qui a de nouveau attaqué Lyna Khoudri au sujet de son soutien à la Palestine. "Voici ce que tweetait Lyna Khoudri quelques heures après le 7 octobre. Voici que Lyna Khoudri tweete après la cérémonie du 13 novembre. Et personne ne dit rien ? ".
Le footballeur brondillant n’a pas répondu à cette nouvelle attaque.
Et on ne like pas les publications se félicitant de la décapitation d'un prof ni on ne se réjouit d'une attaque terroriste qui tue des civils au hasard.Signaler Répondre
LFI n'a décidément plus les bonnes valeurs.
Sûrement pas toi en tout cas du fond de ton canapéSignaler Répondre
Et avec les intégristes?Signaler Répondre
Quand on aime pas la Marseillaise on se tais! Au moins les Ukrainiens chantent avec le cœur!!!!!Signaler Répondre
Karim on ne débat pas avec les fascistes, on les combat.Signaler Répondre
Alors que lui a pousser la balle au pied, il l'a fait tourner le monde... Il confond être connu et être utile.Signaler Répondre
exactement, c’est génial ce que t’as marquéSignaler Répondre
Il a du faire plancher une armée de consultant pour sortir une phrase en françaisSignaler Répondre
"""Le footballeur brondillant n’a pas répondu à cette nouvelle attaque."""Signaler Répondre
Ca vous étonne ?
"Son" monde on s'en passeSignaler Répondre
Laissons les semer....le trouble,si jma élu édile,l'idole comme adjoint aux sports?,moi c'est lidl,enfin presque....!Aucunes cautions,quand aucunes garanties,pour les 2.Signaler Répondre
bravo DamienSignaler Répondre