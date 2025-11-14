"T’es juste un figurant dans notre monde" : Karim Benzema défend sa compagne Lyna Khoudri et répond à l’ex-leader identitaire lyonnais Damien Rieu

L’ex-leader identitaire lyonnais a dénoncé sur X la présence de l’actrice Lyna Khoudri, la compagne de Karim Benzema, à la cérémonie d’hommages des attentats du 13 novembre.

"Pour honorer les victimes du 13 novembre, ils n’ont trouvé personne d’autre que Lyna Khoudri, compagne de (Karim) Benzema, qui a liké une publication justifiant la décapitation de Samuel Paty (et qui a perdu son procès contre moi quand je l’ai dénoncé)", a écrit le militant d’extrême droite sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema, qui a déjà porté plainte dans le passé contre Damien Rieu, a aussitôt répliqué, en prenant la défense de sa femme : "Il y a ceux qui se recueillent, et ceux qui s’exposent. Faut être sacrément vide pour confondre hommage et mise en scène Damien. T’es juste un figurant dans notre monde".

L’échange s’est ensuite poursuivi : "Quelqu’un a compris ce qu’il baragouine ?", s’est interrogé Damieu Rieu, qui a de nouveau attaqué Lyna Khoudri au sujet de son soutien à la Palestine. "Voici ce que tweetait Lyna Khoudri quelques heures après le 7 octobre. Voici que Lyna Khoudri tweete après la cérémonie du 13 novembre. Et personne ne dit rien ? ".

Le footballeur brondillant n’a pas répondu à cette nouvelle attaque.