"T’es juste un figurant dans notre monde" : Karim Benzema défend sa compagne Lyna Khoudri et répond à l’ex-leader identitaire lyonnais Damien Rieu

"T'es juste un figurant dans notre monde" : Karim Benzema défend sa compagne Lyna Khoudri et répond à l'ex-leader identitaire lyonnais Damien Rieu

Nouvelle passe d’arme entre Damien Rieu et Karim Benzema.

L’ex-leader identitaire lyonnais a dénoncé sur X la présence de l’actrice Lyna Khoudri, la compagne de Karim Benzema, à la cérémonie d’hommages des attentats du 13 novembre.

"Pour honorer les victimes du 13 novembre, ils n’ont trouvé personne d’autre que Lyna Khoudri, compagne de (Karim) Benzema, qui a liké une publication justifiant la décapitation de Samuel Paty (et qui a perdu son procès contre moi quand je l’ai dénoncé)", a écrit le militant d’extrême droite sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema, qui a déjà porté plainte dans le passé contre Damien Rieu, a aussitôt répliqué, en prenant la défense de sa femme : "Il y a ceux qui se recueillent, et ceux qui s’exposent. Faut être sacrément vide pour confondre hommage et mise en scène Damien. T’es juste un figurant dans notre monde".

L’échange s’est ensuite poursuivi : "Quelqu’un a compris ce qu’il baragouine ?", s’est interrogé Damieu Rieu, qui a de nouveau attaqué Lyna Khoudri au sujet de son soutien à la Palestine. "Voici ce que tweetait Lyna Khoudri quelques heures après le 7 octobre. Voici que Lyna Khoudri tweete après la cérémonie du 13 novembre. Et personne ne dit rien ? ".

Le footballeur brondillant n’a pas répondu à cette nouvelle attaque.

karim benzema

damien rieu

Lyna Khoudri

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Perrachoisforever le 14/11/2025 à 15:21
LFI 69 a écrit le 14/11/2025 à 14h21

Karim on ne débat pas avec les fascistes, on les combat.

Et on ne like pas les publications se félicitant de la décapitation d'un prof ni on ne se réjouit d'une attaque terroriste qui tue des civils au hasard.
LFI n'a décidément plus les bonnes valeurs.

Signaler Répondre
avatar
C'est qui on ? le 14/11/2025 à 15:15
LFI 69 a écrit le 14/11/2025 à 14h21

Karim on ne débat pas avec les fascistes, on les combat.

Sûrement pas toi en tout cas du fond de ton canapé

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 14/11/2025 à 14:52
LFI 69 a écrit le 14/11/2025 à 14h21

Karim on ne débat pas avec les fascistes, on les combat.

Et avec les intégristes?

Signaler Répondre
avatar
toilatare le 14/11/2025 à 14:51
LFI 69 a écrit le 14/11/2025 à 14h21

Karim on ne débat pas avec les fascistes, on les combat.

Quand on aime pas la Marseillaise on se tais! Au moins les Ukrainiens chantent avec le cœur!!!!!

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 14/11/2025 à 14:21

Karim on ne débat pas avec les fascistes, on les combat.

Signaler Répondre
avatar
Kassos le 14/11/2025 à 14:00

Alors que lui a pousser la balle au pied, il l'a fait tourner le monde... Il confond être connu et être utile.

Signaler Répondre
avatar
lo le 14/11/2025 à 13:56
LaBonneParole a écrit le 14/11/2025 à 13h49

Il a du faire plancher une armée de consultant pour sortir une phrase en français

exactement, c’est génial ce que t’as marqué

Signaler Répondre
avatar
LaBonneParole le 14/11/2025 à 13:49

Il a du faire plancher une armée de consultant pour sortir une phrase en français

Signaler Répondre
avatar
Arguments ? le 14/11/2025 à 13:44

"""Le footballeur brondillant n’a pas répondu à cette nouvelle attaque."""

Ca vous étonne ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/11/2025 à 13:22

"Son" monde on s'en passe

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 14/11/2025 à 13:17

Laissons les semer....le trouble,si jma élu édile,l'idole comme adjoint aux sports?,moi c'est lidl,enfin presque....!Aucunes cautions,quand aucunes garanties,pour les 2.

Signaler Répondre
avatar
Lino le 14/11/2025 à 12:51

bravo Damien

Signaler Répondre

