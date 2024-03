Equipe de France : Karim Benzema ouvre la porte à une participation aux Jeux Olympiques cet été

Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Ces trois noms étaient les plus cités pour faire partie des trois joueurs hors U23 à intégrer le groupe France pour l’épreuve football des Jeux Olympiques de Paris cet été. Mais comme la décision finale de libérer ou non des joueurs pour une compétition hors calendrier FIFA revient aux clubs eux-mêmes, ces trois noms peuvent évoluer même après l’annonce de la liste.

Parmi toute cette incertitude, un ancien Lyonnais a manifesté son intérêt : Karim Benzema. (Lire la suite sur Lyon Foot)