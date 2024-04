JO de Paris : un chantier de GL Events stoppé par l’inspection du travail

Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’un des chantiers assuré par GL Events est à l’arrêt. Il concerne une tribune basée sur le site olympique de Versailles, qui doit accueillir les épreuves d’équitation et de pentathlon moderne. Les travaux de l’installation qui doit faire 16 300 places et 23 mètres de haut ont été stoppés le 8 mars dernier, après une visite d’agents de l’inspection du travail le jour même.

En cause, des "salariés qui travaillaient sur le montage de la partie en décroché et qui se trouvaient pour certains à une hauteur estimée entre 19 et 20 mètres (…) sur des planches qui n’étaient pas solidaires de la structure, et ils étaient dès lors susceptibles de glisser, basculer ou tomber sur les autres", relèvent ce mercredi les inspecteurs dans L’Equipe.

Convoquée à une audience au tribunal administratif de Versailles au mois d’avril, l’entreprise lyonnaise a soutenu qu’il n’existait aucun "danger grave et imminent" et demande la reprise des travaux, à trois mois des JO et des premières épreuves sur le site en question. Mais la DREETS d’Ile-de-France et le tribunal ne le voient pas de cet œil.

Dans une ordonnance, l’instance juridique a fait savoir à GL Events qu’"aucun élément concernant la solidité des harnais, seul moyen de protection, n’a pu être apporté lors du contrôle ou ultérieurement. (…) Depuis le refus de la reprise des travaux le 14 mars 2024, aucune demande de reprise sur la base d’un mode opératoire révisé n’a été présentée par la société".

Le tribunal administratif relève une "situation de mise en danger grave et imminent de chute de hauteur des salariés" et donc une condition de reprise du chantier "non remplie en l’espèce", sur un site où travaillent 200 ouvriers.

GL Events construit les deux tiers des 200 000 places de tribunes provisoires des JO. Selon le quotidien sportif, l’entreprise basée dans le quartier de la Confluence aurait eu des problèmes similaires à la mi-mars sur le site de la Concorde à Paris.