Malgré les subventions des écologistes, la Gonette a besoin de 40 000 euros pour rester en vie

La Gonette pourrait ne pas passer l'été. C'est ce qu'annonce Mélanie Dejardin, co-présidente de la structure qui gère la monnaie locale.

"Nous serons à court de trésorerie mi-août", précise-t-elle dans un mail adressé aux adhérents, qui évoquait pourtant de bonnes nouvelles comme un taux de ré-adhésion à 75% contre 45% l'année dernière.

"Si nous ne trouvons pas de solution rapidement, il nous faudra convoquer une AGE 2e quinzaine d'août pour décider toutes et tous ensemble de la suite immédiate à donner à la Gonette : liquidation ou autre. Et si autre, quel plan de bataille et qui fait quoi", poursuit la dirigeante, qui évoque un besoin de 40 000 euros "pour boucler (le) budget" d'ici la fin de l'année.

Et de conclure par un appel aux dons pour sauver la monnaie locale acceptée dans de nombreux services municipaux et commerces lyonnais.

La Gonette a pourtant été subventionnée par les écologistes depuis leur arrivée au pouvoir. Avec les adhésions des mairies de Lyon et Villeurbanne, et de la Métropole, ce sont près de 60 000 euros qui avaient été versés à l'association depuis 2021.

Des dommages collatéraux ?

Il y a quelques semaines, un rapport de la Chambre régionale des comptes montrait que le nombre d'adhérents était en chute libre, passant de 2371 en 2016 à 1157 en 2023 et que les fonds propres étaient de -62 284 euros en 2023… La "gestion peu rigoureuse de l’association" était ainsi pointée du doigt par les juges financiers qui recommandaient de solliciter une procédure de sauvegarde auprès du tribunal judiciaire.

La Gonette avait également mis les deux principaux élus de la Métropole de Lyon dans une situation inconfortable. Le Progrès avait révélé les liens étroits entre l'association et Bruno Bernard et Emeline Baume.

La Gonette s'était installée en 2014 dans un local des Pentes de la Croix-Rousse qui appartenait... à la SCI La Pierre Ecolo dans laquelle le président de la Métropole et sa vice-présidente à l'Économie avaient des parts.

D'où la première plainte de l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa que nous avions relayé et qui concerne le vote en 2019 d'Emeline Baume, en faveur d'une subvention de la Métropole à la Gonette. À l'époque, elle touchait de l'argent grâce aux loyers de la Gonette. Ce qui peut constituer une prise illégale d'intérêts.

Farid Ben Moussa a décidé de porter également plainte contre Bruno Bernard, même si ce dernier dit avoir revendu ses parts de la SCI onze jours avant le vote d'adhésion de la Métropole. Vote pour lequel le président et sa vice-présidente ne s’étaient pas retirés.