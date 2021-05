Lyon : Grégory Doucet et une trentaine d’élus prêts à être payés en gonette

La Ville de Lyon a officiellement adhéré à l’association gérant la gonette, cette monnaie locale qui fait tant parler. Ce jeudi, les élus l’ont voté en conseil municipal. Et l’opposition a posé plusieurs questions avant que cette adhésion de 10 000 euros, soit 0,02 euro par habitant de Lyon, qui doit permettre d’étendre le réseau de la Gonette et "faire en sorte qu’elle soit de plus en plus facile à utiliser", ne soit adoptée.

Ludovic Hernandez et Béatrice de Montille ont ainsi tiré à boulets rouges sur ce qu’ils considèrent être comme « une double peine pour les Lyonnais » qui payent l’adhésion deux fois, dont une avec leurs impôts. "Magnifique utopie", "combat complètement idéologique", "monnaie clivante" pour l’élue LR du 3e arrondissement, qui réclama à la majorité écologiste le nombre précis d’élus ayant accepté comme promis de percevoir leurs indemnités, pleinement ou en partie, en gonette.

C’est Camille Augey, adjointe en charge de l'Economie durable, qui a répondu. Elle a d’abord déclaré rire jaune face aux propos de Ludovic Hernandez "quand vous pointez le manque de transparence de la Gonette et le caractère éthique de l’euro quand on sait que la Gonette est gérée démocratiquement, alors que les monnaies classiques permettent aux entreprises et aux grandes fortunes d’échapper à l’impôt et de les placer dans les paradis fiscaux".

Puis a reconnu que les ménages les plus précaires ne pourraient pas payer en gonette dans tous les commerces qui acceptent la monnaie locale : "Certains commerces qui acceptent la Gonette s’approvisionnent en circuits courts et sont donc plus chers. Mais cela ne correspond qu’à 10% des partenaires de la Gonette".

Enfin, Camille Augey a estimé qu’une "trentaine d’élus" (sur les 51 de la majorité ndlr) s’étaient "déclarés volontaires" pour recevoir des gonettes plutôt que des euros chaque mois. "Parmi lesquels le maire de Lyon", a surenchéri Grégory Doucet. On ne sait toutefois pas dans quelles proportions la gonette prendra le pas sur la monnaie européenne pour ces élus.

C'est déjà la troisième collectivité à adhérer à la gonette, après la Métropole de Lyon et Villeurbanne.