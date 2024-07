Législatives : "Le NFP est la seule force politique en capacité de gouverner " selon Grégory Doucet

Les cris de joie et les sourires étaient au rendez-vous au Volver dans le 3e arrondissement de Lyon où les partisans et les sympathisants du Nouveau Front Populaire avaient une nouvelle fois décidé de se réunir.

Grégory Doucet, le maire de Lyon, était de nouveau présent pour soutenir les candidats des circonscriptions lyonnaises. "Je veux d’abord remercier celles et ceux qui ont permis à la démocratie aujourd’hui de s’organiser", a réagi l’élu écologiste.

"Ce que je note c’est que le front républicain a fonctionné et je m’en réjouis. C’est grâce au front républicain que nous n’avons pas l’extrême droite au pouvoir dans ce pays", a poursuivi le maire de Lyon.

"A la lecture des chiffres, qui sont certes encore provisoires, ce que l’on peut constater c’est que le Nouveau Front Populaire est en tête et que c’est la seule force politique de ce pays en capacité de gouverner. Il va falloir nous préparer à une cohabitation", a également déclaré Grégory Doucet.

"Est-ce qu’on s’y attendait ? Non ! Mais en tout cas on a tout fait pour que ça arrive !", a conclu le maire de Lyon qui devrait de nouveau réagir dans les salons de la préfecture du Rhône un peu plus tard dans la soirée.