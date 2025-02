Non, Grégory, t’es pas de ma bande

L’une de ses pires réponses reste : "Je m’y connais en sécurité, je viens de banlieue."

Sa phrase est l’équivalent de : "Je m’y connais en relations amoureuses, je travaille chez Sopalin."

Je ne vois pas en quoi cela fait de lui un expert.

C’est plutôt le contraire : les maires de banlieues sensibles sont devenus les champions incontestés du "on ne fait pas de vagues".

Dans ces villes gangrenées par le narco-trafic, les règlements de comptes, les rodéos, les violences urbaines et j’en passe… Les maires de ces quartiers sensibles vont jusqu’à prendre rendez-vous avec les préfectures et les commissaires pour que la police en fasse le moins possible, afin de ne pas déranger les caïds des quartiers.

Ils font preuve d’un clientélisme honteux envers les dealers et les délinquants reconnus. Il n’est pas rare de voir débarquer, avant chaque élection, les maires de ces villes, offrant séjours et financements aux voyous de leurs secteurs en échange de calme et de volupté avant les votes.

On entend régulièrement des policiers se plaindre que la mairie fait pression pour limiter les interpellations et les contrôles dans les secteurs les plus gangrenés.

Des points de deal se situent à 100 mètres du commissariat et de la mairie de Vénissieux, des rodéos et des trafics se déroulent sur leur propre parking.

Mais surtout… pas de vagues !

Quand on voit Vénissieux avec trois fois moins de caméras et de policiers municipaux qu’une ville similaire… Une police qui, en plus, n’est ni armée ni en effectif suffisant…

Qu’as-tu appris, mon petit Grégory ?

Tu cherches des excuses à ton inaction.

Tu bombes le torse, mais un asthmatique en stade avancé de BPCO a plus d’envergure.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux