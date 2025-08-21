Politique

Ateliers, entretiens, karaoké : le programme des écologistes de Lyon aux Journées d'été

Ce jeudi, c'est le coup d'envoi des Journées d'été des Ecologistes.

L'évènement politique sur trois jours se déroule au bâtiment le Patio au sein de l'Université de Strasbourg.

Comme chaque année, plusieurs élus de premier plan de Lyon et son agglomération vont participer. Il y a ceux qui flâneront dans les allées, et ceux qui prendront une part active aux différents ateliers et conférences programmés. Sans oublier le karaoké de clôture samedi soir, qui promet une nouvelle séquence qui risque de faire le tour des réseaux sociaux.

Jeudi

Atelier "Du local au national : faire du droit à l'alimentation une réalité" avec le député du Rhône Boris Tavernier

Atelier "Métropoles et intercommunalités : des actrices de la transition face au défi démocratique" avec le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard

Vendredi

Atelier "Lutter contre les pollutions environnementales : pour de nouvelles alliances avec les travailleurs" avec la vice-présidente de la Métropole chargée de l'Eau Anne Grosperrin et animé par l'adjointe au maire de Lyon chargée de la Santé Céline de Laurens

Atelier "Réinventer la ville avec et pour les animaux" avec la conseillère municipale de Vénissieux déléguée à la Condition animale Nathalie Dehan

Entretien "Politiser l'espoir : militer, convaincre, gagner" avec la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin

Atelier "Quel avenir pour le service public des arts et de la culture ?" avec la conseillère régionale Pascale Bonniel-Chalier

Atelier "80 ans de la Sécu : comment assurer un financement pérenne ?" avec la sénatrice du Rhône Raymonde Poncet-Monge

Samedi

Atelier "Budget sous tension, ambitions écologistes : comment tenir ?" avec l'adjointe au maire de Lyon chargée des Finances Audrey Hénocque

Atelier "Communes contre l'extrême-droite" avec la maire du 7e arrondissement de Lyon Fanny Dubot

Atelier "Energie/Climat : peut-on vraiment se passer des énergies renouvelables?" avec le vice-président de la Métropole chargé de l'Energie Philippe Guelpa-Bonaro

Atelier "Privés de voix, privés de droits : vers une parole légitimée des enfants" avec la vice-présidente de la Métropole chargée de l'Enfance Lucie Vacher

Atelier "Education complète à la sexualité : levons les tabous ! Perspectives franco-allemandes" avec la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin

Atelier "Le tourisme écologique et social doit-il être un tourisme de masse ?" Avec la vice-présidente de la Métropole chargée du Tourisme Hélène Duvivier

Entretien "Embarquer les acteurs économiques contre le carbone, lutter contre les périphéries commerciales" avec le maire de Lyon Grégory Doucet

