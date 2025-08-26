Faits Divers

Lyon 7e : appelés pour un cambriolage, les policiers font une découverte inattendue dans le lit de la victime

Les policiers appelés dans la nuit du 22 au 23 août pour un cambriolage dans une maison du 7e arrondissement de Lyon ont eu une surprise inattendue.

À l’intérieur de l’habitation fouillée de fond en comble, ils découvrent un homme endormi dans le lit du propriétaire, vêtu de ses affaires.

Plusieurs objets avaient disparu : un vélo, un ordinateur et du matériel photo. Les cambrioleurs, entrés par une fenêtre après avoir escaladé une clôture, n’ont pas été identifiés. Mais l’homme retrouvé sur place, un Tunisien de 24 ans, a été interpellé et jugé en comparution immédiate.

Le prévenu a affirmé qu’il n’avait rien volé et que d’autres l’avaient invité à dormir dans la maison, précise le progrès. Or ce dernier s’était déjà introduit dans la même maison trois jours plus tôt, avant d’être interpellé avec deux complices. L’affaire avait alors été classée.

Désormais sans emploi en France, où il était venu initialement pour travailler comme saisonnier, le jeune homme dit subsister grâce à l’aide financière de sa famille restée en Tunisie. Le tribunal l’a condamné à huit mois de prison avec sursis assortis d’une interdiction du territoire français pendant deux ans.

Tags :

cambriolage

4 commentaires
avatar
Memphis le 26/08/2025 à 20:53

On̈ récupère les "cas" ou sont-ils tous les mêmes ?

avatar
ou alors le 26/08/2025 à 20:24
LFI 69 a écrit le 26/08/2025 à 20h11

Un deuxième classement sans suite eut-été bien plus juste !!!!!!

L'envoyer chez toi par exemple !

avatar
LFI 69 le 26/08/2025 à 20:11

Un deuxième classement sans suite eut-été bien plus juste !!!!!!

avatar
vrailyonnais le 26/08/2025 à 19:15

oui enfin c’est Juste PAS une condamnation…… Qui va surveiller son départ de France 🇫🇷 ? Personne et il ne partira pas: le laxisme de nos gouvernants continuent….!!

