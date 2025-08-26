Lyon 7e : appelés pour un cambriolage, les policiers font une découverte inattendue dans le lit de la victime

À l’intérieur de l’habitation fouillée de fond en comble, ils découvrent un homme endormi dans le lit du propriétaire, vêtu de ses affaires.

Plusieurs objets avaient disparu : un vélo, un ordinateur et du matériel photo. Les cambrioleurs, entrés par une fenêtre après avoir escaladé une clôture, n’ont pas été identifiés. Mais l’homme retrouvé sur place, un Tunisien de 24 ans, a été interpellé et jugé en comparution immédiate.

Le prévenu a affirmé qu’il n’avait rien volé et que d’autres l’avaient invité à dormir dans la maison, précise le progrès. Or ce dernier s’était déjà introduit dans la même maison trois jours plus tôt, avant d’être interpellé avec deux complices. L’affaire avait alors été classée.

Désormais sans emploi en France, où il était venu initialement pour travailler comme saisonnier, le jeune homme dit subsister grâce à l’aide financière de sa famille restée en Tunisie. Le tribunal l’a condamné à huit mois de prison avec sursis assortis d’une interdiction du territoire français pendant deux ans.