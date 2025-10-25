Près de Lyon : piégé par le dispositif de sécurité, le cambrioleur se perd dans le magasin

En pleine nuit, les gendarmes de Limonest et du PSIG de Sathonay sont sollicités pour un cambriolage en cours dans un magasin alimentaire du village.

À leur arrivée, ils constatent une épaisse fumée s’échappant du toit du bâtiment. Les militaires escaladent rapidement la structure et découvrent un trou pratiqué dans la toiture.

Mais la fumée ne provenait pas d’un incendie : il s’agissait du dispositif d’alarme à enfumage, conçu pour désorienter les intrus.

Arrivée sur place, le propriétaire du magasin ouvre les portes. Malgré la visibilité quasi nulle, les gendarmes fouillent les lieux et découvrent un individu caché dans la réserve. "Il était perdu grâce au système d’enfumage", déclarent les gendarmes.

L’homme a été placé en garde à vue, puis déféré devant le tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d’une comparution immédiate. Il a été condamné à douze mois de prison ferme.

Les militaires saluent une opération rondement menée : "Grâce à la réactivité et à la complémentarité des différentes patrouilles, l’auteur des faits a pu être interpellé dans le temps de la flagrance".