Cambriolage avorté à Villefranche : il tente de fuir par la fenêtre, rattrapé et frappé par des jeunes, il est condamné

Les faits s’étaient déroulés quelques jours plus tôt, le 7 août, dans une maison déjà visée par un vol une semaine auparavant.
Ce soir-là, une famille s’était rendue dans le domicile pour nourrir l’animal de compagnie en l’absence des propriétaires partis en vacances. À leur arrivée, ils ont découvert que la baie vitrée avait de nouveau été fracturée. À l’intérieur, les pièces étaient en désordre et l’individu se trouvait toujours sur place.
Une confrontation a eu lieu au moment de la découverte. Après avoir poussé la femme qui avait son enfant dans les bras et s'être battu avec son mari, le cambrioleur a alors tenté de s’enfuir et s’est jeté par la fenêtre du premier étage pour prendre la fuite dans le jardin. Sa course n’a pas été longue : il a été rattrapé et maîtrisé par plusieurs personnes du quartier, avant d’être finalement remis aux forces de l’ordre. Blessé et le bras en écharpe, il présentait encore des séquelles lors de son audience en comparution immédiate.
Trois sacs remplis d’effets personnels avaient été préparés dans la maison, mais n’avaient pas été emportés. Seule une petite somme d’argent liquide et quelques bijoux manquaient, précise le Progrès. Lors de son arrestation, l’homme avait sur lui d’autres bijoux qui n’appartenaient pas à la famille victime.
Par l'intermédiaire d'un interprète, le prévenu a contesté les faits à l’audience, affirmant être victime d’un malentendu. Mais pour le ministère public, la situation était claire : l’homme portait des gants et a été surpris en pleine effraction. Le parquet avait requis huit mois de prison ferme.
Le tribunal a finalement condamné le jeune homme à quatre mois de prison, assortis d’un maintien en détention. Il a également été frappé d’une interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ça faisait seulement 17 jours qu'il était en France.
Les modérateurs en ont tellement marre de ces faits divers qu’ils ne mentionnent plus ni le nom ni le pays d’origine de l’étranger en infraction… Trop de comm à surveiller par la suite…Signaler Répondre
Ce genre de justice populaire on va en avoir de plus en plus et tant mieux, vu que l'Etat ne fait rien. Oui on va vers une guerre civile et ça va mal finir ces histoires.Signaler Répondre
ça c'est une bonne remarque!Signaler Répondre
Les jeunes n'ont pas été inquiété?
Un cambrioleur rentre chez toi, tu le blesse
Il porte plainte contre toi, et tu es condamné!
Le 10 Septembre, il faudrait viré ces juges de merde
Pris en flagrant délit , il conteste !!!Signaler Répondre
Encore une fois le parquet lui met huit mois fermes , et comme régulièrement , le Tribunal diminue la peine de moitié , c'est incroyable !!
quand un commerçant attrape un voleur, il est condamné car il est interdit de se faire justice soi-même...Signaler Répondre
quand des ""jeunes du quartier"" tabassent un voleur..... pom pom pom cqfd
merci la justice en France
Interdiction de séjour de 2 ans seulement ?Signaler Répondre
Qui va vérifier après ses 4 mois (1 en réel...) de prison qu'il va quitter la France ? Personne.
Ha, cette fameuse immigration de travail .......Signaler Répondre
Quand ils auront pris quelques bonnes raclées ils vont y regarder à deux fois !Signaler Répondre
j'adore cette condamnationSignaler Répondre
"interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de deux ans. "
Il a pris 4 mois de gnouf suivis d'une OQTF de 2 ans mais dans 6 mois il sera toujours dans nos rues à emmerder le monde.Signaler Répondre
Tous ces migrants accueillis de plus en plus nombreux par les associations n’ont qu’un seul but, piller autant que possible la France. Ils ont encore de beaux jours devant eux car rarement condamnés et la gauche veut même les régulariser!Signaler Répondre
4 mois au lieu de 8 reclamés un hors la loi qui va bientot etre à nouveau dehors et voila la franceSignaler Répondre
L'immigration est une chance! Arrivé depuis 17 jours!Signaler Répondre
Le prochain arrive quand?
Une chance de plus pour la France. hein monsieur tête pleine de chon.Signaler Répondre
le plus efficace ,c est de l avoir frappé tout court!!bravo!Signaler Répondre
Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de sans papiers et Oqtf sur notre territoire !Signaler Répondre
Tout mon soutien aux jeunes.Signaler Répondre