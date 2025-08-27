Cambriolage avorté à Villefranche : il tente de fuir par la fenêtre, rattrapé et frappé par des jeunes, il est condamné

Les faits s’étaient déroulés quelques jours plus tôt, le 7 août, dans une maison déjà visée par un vol une semaine auparavant.

Ce soir-là, une famille s’était rendue dans le domicile pour nourrir l’animal de compagnie en l’absence des propriétaires partis en vacances. À leur arrivée, ils ont découvert que la baie vitrée avait de nouveau été fracturée. À l’intérieur, les pièces étaient en désordre et l’individu se trouvait toujours sur place.

Une confrontation a eu lieu au moment de la découverte. Après avoir poussé la femme qui avait son enfant dans les bras et s'être battu avec son mari, le cambrioleur a alors tenté de s’enfuir et s’est jeté par la fenêtre du premier étage pour prendre la fuite dans le jardin. Sa course n’a pas été longue : il a été rattrapé et maîtrisé par plusieurs personnes du quartier, avant d’être finalement remis aux forces de l’ordre. Blessé et le bras en écharpe, il présentait encore des séquelles lors de son audience en comparution immédiate.

Trois sacs remplis d’effets personnels avaient été préparés dans la maison, mais n’avaient pas été emportés. Seule une petite somme d’argent liquide et quelques bijoux manquaient, précise le Progrès. Lors de son arrestation, l’homme avait sur lui d’autres bijoux qui n’appartenaient pas à la famille victime.

Par l'intermédiaire d'un interprète, le prévenu a contesté les faits à l’audience, affirmant être victime d’un malentendu. Mais pour le ministère public, la situation était claire : l’homme portait des gants et a été surpris en pleine effraction. Le parquet avait requis huit mois de prison ferme.

Le tribunal a finalement condamné le jeune homme à quatre mois de prison, assortis d’un maintien en détention. Il a également été frappé d’une interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ça faisait seulement 17 jours qu'il était en France.