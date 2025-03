Près de Lyon : pris en flagrant délit, il tente d’échapper aux gendarmes sur la voie ferrée

Deux individus s’étaient introduits sur le site d’une entreprise renommée du secteur automobile lorsqu’ils ont été repérés encore cagoulés par des gendarmes en patrouille.

À leur vue, les deux hommes ont pris la fuite. L’un d’eux a même tenté de semer les forces de l’ordre en s’élançant sur la voie ferrée toute proche. Une course-poursuite s’est engagée sur plusieurs dizaines de mètres avant que les militaires ne l’interpellent. Dans son sac à dos : "tout l’attirail du parfait cambrioleur", précise les gendarmes.

Pendant ce temps, le second suspect a été retenu sur place par des employés de l’entreprise. Jugés en comparution immédiate après leur garde à vue, ils ont écopé de six mois et un an de prison avec sursis.