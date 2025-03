Cambriolages, vols, trafic : où la délinquance frappe-t-elle le plus à Lyon ?

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a dévoilé ce jeudi 27 mars les chiffres de la criminalité à Lyon en 2024. Si dans le Rhône les vols sans violence contre les personnes reculent légèrement (17 864 faits en 2024 contre 19 233 en 2023), d’autres indicateurs sont en hausse. C’est notamment le cas des vols dans les véhicules, qui enregistrent une augmentation (9 751 faits en 2024 contre 9 281 en 2023).

Le 2e arrondissement de Lyon affiche le taux le plus élevé de vols dans les véhicules, avec 1 529 faits constatés en 2024 et un taux de 51,2 vols pour 1 000 habitants, en hausse par rapport à l’année précédente. Le 7e et le 6e arrondissements sont également très touchés et complètent ce podium, avec respectivement 2 771 (31,7‰) et 1 329 faits constatés (26,2 ‰).

Pour revenir sur vols sans violence contre les personnes, les arrondissements centraux de Lyon concentrent une part importante des vols sans violence contre des personnes. Le 2e arrondissement est le plus touché, avec 3 279 faits constatés en 2024 et un taux de 109 vols pour 1 000 habitants. Il est suivi par le 1er arrondissement, qui enregistre 1 684 faits pour un taux de 58 pour 1 000 habitants. Des chiffres qui confirment la vulnérabilité de ces secteurs très fréquentés, notamment autour de la Presqu’île.

Pour les vols violents sans arme, deux arrondissements sont aussi les plus exposés sont le 1er (237 faits, taux de 8,2 pour 1 000 habitants), le 2e (220 faits, 7,4 pour 1 000), le 7e (410 faits, 4,7 ‰) et le 3e (383 faits, 3,8‰).

Cambriolages : un risque accru dans certains quartiers et communes

Côté cambriolages, le 6e arrondissement reste le plus impacté avec 408 faits en 2024, soit plus d’un par jour, et un taux de 12,8 cambriolages pour 1 000 logements. Il est suivi du 3e arrondissement (507 faits, 8,2‰) et du 5e arrondissement (212 faits, 8,1 pour 1 000 logements).

Autour de Lyon, certaines communes affichent des taux encore plus élevés. Dommartin détient le record avec 21,2 cambriolages pour 1 000 logements, suivie de Dardilly (17,9 pour 1 000), La Tour-de-Salvagny (16,3 ‰) et Lentilly (15,3 ‰). Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or et Écully sont également très touchées avec des taux dépassant les 10 ‰.

Trafic de stupéfiants : forte hausse à Vénissieux

Si le trafic de stupéfiants reste stable dans Lyon intra-muros, avec un "record" dans le 7e arrondissement (192 faits en 2024, contre 191 en 2023, soit 2,2 pour 1 000 habitants), Vénissieux enregistre une nette augmentation. Le taux y passe de 4,5 à 5,2 pour 1 000 habitants, avec 346 faits constatés en 2024 contre 301 l’année précédente. En revanche, les chiffres sont en baisse à Vaulx-en-Velin, Villeurbanne et Corbas.