Rhône : les changements de règles font bondir les chiffres du chômage 

C’est la conséquence de la mise en place de la réforme du RSA et de l’évolution des règles d’actualisation. Le premier trimestre 2025 a été synonyme d’une forte hausse du chômage dans le Rhône. Selon les chiffres publiés ce lundi midi par le ministère du Travail (Dares), le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans activité) a augmenté de 10,7% sur un trimestre et de 16,8% sur un an. Cela représente 93 490 demandeurs d’emploi en catégorie A dans notre département.

En Auvergne-Rhône-Alpes, les données flambent également. La région comptait au premier trimestre 2025 358 770 demandeurs d’emploi en catégorie A, soit une hausse de 8,5% sur un trimestre et de 13% sur un an.

Au niveau nation, le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A a augmenté de 8,7% en ce premier trimestre 2025 ; un chiffre "fortement affecté" par la réforme du RSA et l’évolution des règles d’actualisation depuis le début de l’année, explique le ministère du Travail. Sans ces mesures, l’augmentation est en effet de 0,8%.