Le Rhône passe en vigilance orange canicule : un week-end intenable en perspective...

Vous avez certainement remarqué une hausse du thermomètre depuis plusieurs jours. Il va falloir prendre votre mal en patience puisque le mercure va continuer d’augmenter. L’agglomération lyonnaise ne fera pas exception à la règle.

Météo France a décidé de placer 16 départements en vigilance orange canicule à compter de ce vendredi midi. Si le quart nord-ouest de la France sera principalement touché, deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes seront concernés par cette alerte. Il s’agit du Rhône et de l’Isère où l’on parle d’un "épisode de canicule non exceptionnel, mais remarquable pour sa précocité".

A Lyon, les températures devraient atteindre 34°C ce vendredi puis 36°C au cours du week-end qui s’annonce particulièrement suffoquant. Le mercure devrait un peu redescendre en début de semaine prochaine après l’arrivée des orages pour la journée de dimanche.

🟠 #VigilanceOrange #Canicule sur plusieurs départements de l'ouest du pays, ainsi que sur le Rhône et l'Isère, à compter de demain vendredi 12h.



Les fortes chaleurs progressent sur l'ouest, et gagnent le bassin parisien et l'est ce week-end.



👉 https://t.co/SBcDaJ3wuk pic.twitter.com/QhnR6bniIb