La meilleure baguette du Rhône se trouve à Sainte-Foy-lès-Lyon !

Découvrez où acheter la meilleure baguette du Rhône - DR

Le verdict est tombé ce jeudi.

Le concours de la meilleure baguette du Rhône se déroulait ce jeudi au sein de l’Hôtel de Ville de Lyon. Parmi les dizaines de participants, c’est finalement Alain Perroud de la boulangerie Alexis Douine qui a décroché la première place. La meilleure baguette du Rhône se trouve donc à Sainte-Foy-lès-Lyon.

Du côté du concours du meilleur croissant du Rhône qui se tenait également ce jeudi, Imane Youbi de Romane Boulangerie à la Croix-Rousse à Lyon a décroché le titre tant convoité.

A noter aussi la première place de Maxime Riondet de la Maison Valentin Pain à Bessenay dans la catégorie des apprentis. Il a remporté la victoire à la fois pour la meilleure baguette et le meilleur croissant.

Connor McLeod le 31/10/2025 à 10:53

Une bonne baguette bien croustillante c'est un vrai délice,
loin de la pâte caoutchouteuse à 29 centimes chez Lidl...

