"Il y a eu des soucis" : un bug technique à Lyon entraîne l’annulation d’une épreuve du concours d’internat de médecine

Ce lundi 20 octobre, se déroulait dans toute la France la première épreuve du concours d’internat. Cette dernière se passe sur des tablettes tactiles et concernait cette année plus de 11 000 étudiants en sixième année de médecine. L’objectif est de déterminer la future spécialité de chacun en fonction du rang obtenu mais surtout le lieu de leur internat.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, notamment à la faculté de Lyon Sud. "Ça a buggé de fou. C’était devenu n’importe quoi. Une tablette sur deux marchait. Il y a des gens qui ont pleuré", raconte notamment un étudiant lyonnais dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Ce dernier parle d’un "carnage" pour les étudiants présents.

Présidente de l’Association nationale des étudiants en médecine de France (Anemf), Marion Da Ros Poli a pris la parole sur ces dysfonctionnements. "Malheureusement dans la faculté de Lyon Sud, il y a eu des soucis. Les étudiants répondaient à deux questions, étaient déconnectés, se reconnectaient, re-répondaient à deux questions avant d’être déconnectés de nouveau", explique-t-elle mettant en avant une "rupture de l’égalité des chances".

L’épreuve a donc été annulée et reprogrammée à vendredi. "Tous les ans, il y a des problèmes. C’est un très gros dispositif, avec 11 000 personnes connectées simultanément" mais "un souci de force majeure à ce point-là, c’est heureusement rare", a précisé Marion Da Ros Poli.