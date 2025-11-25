Le Rhône en crue : ça déborde un peu à Lyon

Attention ça déborde ! Le Rhône se trouve ce mardi en vigilance jaune crues. Des débordements ont d’ailleurs été constatés dans la journée à Lyon, notamment sur les Berges entre les ponts Gallieni et de l’Université.

"A Lyon, les niveaux du Rhône se stabilisent cet après-midi. Le maximum restera proche des premiers débordements et dommages localisés. La baisse s’amorcera dans la nuit de mardi à mercredi", indique Vigicrues sur son site internet.

De son côté, la Ville de Lyon a également émis une vigilance face à cette crue du Rhône. "Les occupants des péniches doivent vérifier les amarres, respecter les consignes de sécurité et alerter leur voisinage. L’accès aux bas-ports est momentanément interdit", indique la municipalité.