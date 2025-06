La vigilance orange canicule levée dans le Rhône, pas de record de chaleur enregistré à Lyon

Météo France a levé ce mercredi sa vigilance orange canicule sur le Rhône. On devrait un peu souffler ce jeudi avec un thermomètre qui affichera au maximum jusqu’à 30°C au plus fort de la journée alors qu'on atteignait déjà les 25°C aux alentours de 8 heures.

Il faut dire que ce mercredi fut particulièrement suffocant sur l’agglomération lyonnaise. Le mercure est monté jusqu’à 37,7°C à la station Lyon-Bron, un peu moins que le record de 2023 qui reste à 38,4°C.

La chaleur devrait rapidement faire son retour sur la région. Dès ce samedi, on devrait de nouveau frôler les 35°C à Lyon. Les températures bondiront également la semaine prochaine avec déjà 38°C annoncés pour la journée de mardi.

Les #orages ont du mal à progresser vers l'est, freinés par l'air très chaud qui résiste encore. Ce soir à 23h, on relève encore 30°C à #Lyon et Saint-Etienne, 27°C à #Strasbourg et 24°C à #Lille. pic.twitter.com/c2Nn9NRdhw