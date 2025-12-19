Politique

Le TEOL répond "à des décennies d'attente" selon la maire écologiste du 5e arrondissement de Lyon

Le TEOL répond "à des décennies d'attente" selon la maire écologiste du 5e arrondissement de Lyon
Le TEOL répond "à des décennies d'attente" selon la maire écologiste du 5e arrondissement de Lyon - LyonMag

Le TEOL verra-t-il le jour ? Critiqué par certains qui lui préfèrent le métro E, le projet avance.

Le futur Tramway Express de l’Ouest Lyonnais entre la Confluence et Tassin-la-Demi-Lune a franchi une nouvelle étape institutionnelle ce jeudi. Car le conseil d’administration du Sytral a confirmé, par un vote à la quasi-unanimité, le caractère d’intérêt général de cette future infrastructure de transport.

Ce vote intervient à la suite de l’avis favorable du commissaire enquêteur, rendu à l’issue de l’enquête publique consacrée au projet.

Pour Nadine Georgel, maire écologiste du 5ᵉ arrondissement de Lyon, membre du conseil d’administration du Sytral et candidate tête de liste de l’union de la gauche, cette décision constitue "une avancée décisive pour améliorer les mobilités dans l’Ouest lyonnais". Elle qualifie le TEOL de "projet structurant" répondant à "des décennies d’attente" et estime qu’il permettra aux habitants de disposer "d’un moyen de transport fiable, rapide et adapté à leur vie quotidienne".

Porté par le Sytral, le projet représente un investissement de 800 millions d’euros. Le futur tramway enterré sur une grande partie de son parcours doit offrir une fréquence de cinq minutes en heure de pointe, avec une amplitude horaire élargie, de 4h30 à 1h du matin.

Pour le 5ᵉ arrondissement, l’enjeu est qualifié d’"historique" par la majorité municipale, qui affirme son engagement à accompagner le projet jusqu’à sa réalisation, afin de doter le territoire d’un réseau de transport structurant et moderne.

Tags :

TEOL

Nadine Georgel

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.