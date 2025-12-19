Le futur Tramway Express de l’Ouest Lyonnais entre la Confluence et Tassin-la-Demi-Lune a franchi une nouvelle étape institutionnelle ce jeudi. Car le conseil d’administration du Sytral a confirmé, par un vote à la quasi-unanimité, le caractère d’intérêt général de cette future infrastructure de transport.

Ce vote intervient à la suite de l’avis favorable du commissaire enquêteur, rendu à l’issue de l’enquête publique consacrée au projet.

Pour Nadine Georgel, maire écologiste du 5ᵉ arrondissement de Lyon, membre du conseil d’administration du Sytral et candidate tête de liste de l’union de la gauche, cette décision constitue "une avancée décisive pour améliorer les mobilités dans l’Ouest lyonnais". Elle qualifie le TEOL de "projet structurant" répondant à "des décennies d’attente" et estime qu’il permettra aux habitants de disposer "d’un moyen de transport fiable, rapide et adapté à leur vie quotidienne".

Porté par le Sytral, le projet représente un investissement de 800 millions d’euros. Le futur tramway enterré sur une grande partie de son parcours doit offrir une fréquence de cinq minutes en heure de pointe, avec une amplitude horaire élargie, de 4h30 à 1h du matin.

Pour le 5ᵉ arrondissement, l’enjeu est qualifié d’"historique" par la majorité municipale, qui affirme son engagement à accompagner le projet jusqu’à sa réalisation, afin de doter le territoire d’un réseau de transport structurant et moderne.