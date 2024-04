Tramway express de l'Ouest lyonnais : les parcours en surface validés pour Lyon et Tassin

C'est donc bien sur ses parcours en surface que les crispations étaient fortes.

Ce lundi, le Sytral a annoncé les deux scénarios retenus pour les tracés de Lyon et de Tassin, et qui seront soumis au vote des élus le 16 mai prochain.

A la Confluence, trois scénarios principaux étaient sur la table. Les écologistes ont choisi de faire passer TEOL par la rue Montrochet, le long des entrées du parking du centre commercial Confluence. Cela implique de réaliser une infrastructure en hauteur pour franchir la Saône et arriver au futur tunnel du quai Jean-Jacques Rousseau en face à la Mulatière.

Le Sytral prévient que ce choix a été validé par le maire de Lyon, mais aussi par son opposant Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement.

TEOL poursuivra ensuite sa route sur le même parcours que le T2, jusqu'à Saint-Priest Bel Air.

Quant à Tassin-la-Demi-Lune, c'est l'option C, celle proposée en début d'année pour contenter davantage le maire LR de la commune et les habitants, qui a été privilégiée. Elle prévoit de passer par la route de Brignais et l'avenue Charles de Gaulle en voie double.

Enfin, le Sytral proposera aussi aux élus de voter deux autres points importants du dossier TEOL : la création d'un pôle d'échanges multimodal au terminus d'Alaï à Tassin pour inciter les automobilistes de Francheville et Craponne de s'y garer pour entrer dans Lyon via le TEOL, et le choix d'implanter une station dans le secteur Charcot, à l'emplacement Provinces, réclamé par la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon.

TEOL, le tramway semi-enterré, doit voir le jour en 2032. Son coût est estimé à 800 millions d'euros, pour la desserte de 5 stations dont 2 souterraines. Le trajet Alaï-Confluence doit se faire en 14 minutes.