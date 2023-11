Jean-Charles Kohlhaas : "Le tribunal jugera la légalité du vote de la fusion Oullins-Pierre-Bénite"

Mercredi soir, Jean-Charles Kohlhaas participait au conseil municipal d'Oullins. Et l'élu d'opposition a voté contre le projet de fusion avec Pierre-Bénite qui, selon lui, "n'a pas de sens".

"On a perdu une bataille. Le vote de mercredi soir n'est pas conforme à la réglementation donc on va interpeller les tribunaux. C'est la justice qui jugera la légalité ou non du vote. Je pense que les élus n'avaient pas toutes les informations nécessaires pour voter en toute connaissance de cause", prévient-il.

En charge des Transports à la Métropole et vice-président du Sytral, Jean-Charles Kohlhaas a évidemment mal vécu la nouvelle panne du métro B mercredi, spécifiquement sur les nouvelles stations d'Oullins et Saint-Genis-Laval : "Je souhaite qu'on voit le bout du tunnel. Je pense qu'on va demander des comptes à Alstom, car le déverminage dure un peu longtemps". Mais de tempérer ces pannes : "Aucun autre moyen de transport n'a ce niveau-là de fiabilité. Mais évidemment, on en veut toujours plus".

Jean-Charles Kohlhaas lance aussi la concertation du tramway-express de l'Ouest lyonnais. L'écologiste est plutôt agacé par l'opposition des maires des communes concernées, qui réclament plutôt le métro E : "TEOL, c'est un métro. Il y a des stations enterrées, la plus grosse partie du tracé est enterrée, le niveau de service sera celui d'un métro".

00:00 Fusion Oullins-Pierre-Bénite

06:23 Métro B toujours en panne

07:52 Abandon du métro dans l'agglomération

09:59 TEOL

13:11 Projet de téléphérique

14:05 RER à la lyonnaise