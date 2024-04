Mélanie Hamon : "Une politique tarifaire du stationnement qui va impacter la très grande majorité des Lyonnais"

Au dernier conseil municipal, la Ville de Lyon a voté sa nouvelle tarification du stationnement, qui, dès le mois de juin, mettra fin au tarif unique de 20 euros et proposera une grille évoluant selon le profil des familles mais aussi le poids des voitures. Les SUV paieront ainsi plus cher.

L'avocate lyonnaise Mélanie Hamon a attaqué la délibération devant la justice. "Un service public doit répondre à des grands principes comme l'égalité et l'équité. Sur ce principe d'équité, on nous dit vouloir privilégier les familles. Sauf que si on regarde les statistiques de l'Insee, les familles lyonnaises avec plus de trois enfants représentent 10% de la population, avec 49% de familles sans enfant, 22% un enfant et 19% deux enfants. On met une politique tarifaire qui va impacter négativement la très grande majorité des Lyonnais", détaille-elle.

"Si vous prenez les familles majoritaires et la voiture majoritairement vendue, on arrive à une augmentation massive du tarif de stationnement", poursuit l'avocate, qui rappelle que "ce n'est pas illégal d'inciter les gens à changer de voiture, mais ce n'est pas affiché comme cela dans la délibération".

Mélanie Hamon portait aussi le recours contre Presqu'île à vivre déposé il y a près d'un an. "Les études d'impact sont en train d'être faites en ce moment, postérieurement à une délibération qui a engagé plusieurs millions d'euros au niveau de la Métropole. C'est illégal", dénonce-t-elle.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Nouvelle tarification du stationnement de la Ville de Lyon

04:43 Recours contre Presqu'île à vivre

07:00 Ecole Lévi-Strauss

09:25 Ambitions politiques