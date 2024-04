Qui seront les prochains commerçants des Halles Paul Bocuse ? La mise en concurrence lancée par la Ville de Lyon

Ces dernières doivent être renouvelées à la fin de l’année 2025. "Ce sera une première pour les Halles Paul Bocuse, mais aussi à l’échelle nationale sur ce type de lieu", précise la Ville de Lyon qui lance un appel à candidatures.

Cette mise en concurrence des concessions s’effectuera par typologie d’activité et l’équilibre actuel sera respecté.

Des critères de sélection ont été établis pour continuer de faire des Halles "un lieu de rayonnement de la gastronomie et de la scène culinaire lyonnaise" : "Pour ce faire, une attention particulière sera portée à la qualité des produits, l’histoire et les valeurs de l’entreprise ainsi que la viabilité économique du projet", indique la municipalité.

"Notre volonté est de préserver l’âme de ce lieu emblématique que sont les Halles Paul Bocuse. Nous tenons ainsi à continuer de valoriser des projets d’excellence, en adéquation avec ce haut lieu de référence gastronomique lyonnais à rayonnement national", a notamment commenté Camille Augey, l’adjointe au Maire déléguée à l’Emploi et l’Économie durable.

Ce sont en tout 56 commerçants qui sont installés dans ce lieu emblématique, qui est l’un des sites touristiques les plus visités à Lyon.

A noter que la Ville de Lyon va constituer un comité transpartisan, représentant notamment les groupes politiques du conseil municipal. Composée de 15 membres, cette instance a été instituée pour soumettre son analyse au maire de Lyon, Grégory Doucet, qui rendra sa décision officielle au début de l’année 2025.

Les nouvelles concessions entreront ainsi en vigueur un an plus tard, début 2026, pour une durée de 10 ans et six mois.

Les candidatures peuvent être déposées depuis ce lundi et jusqu’au 30 septembre prochain.