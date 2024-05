Halles Paul-Bocuse fermées par la préfecture ? "Il n'y a plus de sujet" selon le maire de Lyon

C'est la menace qui avait été formulée par la préfecture du Rhône, qui estimait que rien n'avait été fait par la Ville de Lyon depuis le passage il y a un an de la commission de sécurité contre les risques incendies. Cette dernière avait relevé des "dysfonctionnements importants" et sommait les écologistes de trouver un responsable de la sécurité qui puisse faire obtenir aux Halles un diagnostic satisfaisant.

Pour Grégory Doucet, cet épisode relevait de la "tempête dans un verre d'eau". "On s'est remis autour de la table, les questions soulevées étaient déjà pour partie traitées, ou en cours de traitement. Il y a des mesures qui doivent s'étaler dans le temps, mais il n'y a plus de sujet", jure l'édile écologiste dans une interview accordée à Mesinfos.fr.

Grégory Doucet revient également sur l'appel à manifestation d'intérêts qui fait trembler le ventre de Lyon. Et il annonce clairement que certains commerçants devront plier bagages l'an prochain. S'il ne les nomme pas, on comprend que le "franchisé primeur" qui laissera sa place aux "producteurs locaux", c'est Cerise et Potiron.

"Les halles doivent être une vitrine de la diversité de la scène culinaire lyonnaise ainsi que de nos terroirs. J’ai envie, en plein cœur de ville, de montrer tout le savoir-faire de l'agriculture locale", poursuit le premier magistrat de Lyon auprès de nos confrères. Cela permettra selon lui "d'enrichir le lieu".