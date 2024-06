Emeutes à Lyon dimanche ? Grégory Doucet demande des renforts de police à Gérald Darmanin

Certains élus craignent qu'en cas de score élevé pour le Rassemblement national, des violences urbaines voire des émeutes éclatent.

A Lyon, Grégory Doucet partage cette crainte. L'élu écologiste a écrit ce jeudi au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lui demander des renforts de police.

"Il est impératif de renforcer notre dispositif afin de garantir le maintien de l'ordre public", écrit-il, attirant l'attention du pensionnaire de Beauvau sur "la protection des commerces lyonnais, qui sont exposés à des risques de dégradations".

Grégory Doucet indique dans son courrier "observer une montée des activités au sein des groupes politiques radicaux" mais cite plus volontiers l'ultra-droite, accusant ses militants d'intimidations, insultes racistes et passages à l'acte violent "ces dernières semaines".

La police municipale sera également mobilisée, mais l'édile lyonnais estime que les agents doivent également assurer "la protection des élections, et donc de notre démocratie, ainsi que la protection des bâtiments publics, incluant les 306 bureaux de vote, les neuf mairies d'arrondissement, l'Hôtel de Ville et les postes de police municipale". Une précision qui n'est pas sans rappeler les reproches qui avaient été faits l'an dernier lors des émeutes en Presqu'île suite à la mort de Nahel. Certains policiers municipaux avaient brisé le silence et avaient révélé avoir eu comme consigne de rester dans l'Hôtel de Ville plutôt que d'aller protéger les commerces des pillages.