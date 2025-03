Réforme de la loi PLM : "Jamais personne ne m'a interpellé sur ce sujet à Lyon", dénonce Grégory Doucet

L'examen de la proposition de loi de réforme de la loi PLM a été différée, et elle n'arrivera dans l'hémicycle que le 7 avril prochain, soit moins d'un an avant les élections.

Invité de France Info ce samedi matin, Grégory Doucet a rappelé son opposition à cette réforme très parisienne. "Je parle aux Lyonnais. Jamais personne ne m'a interpellé sur ce sujet", a déclaré le maire écologiste de Lyon.

Après avoir défendu la position du sénateur écologiste du Rhône Thomas Dossus de modifier le nombre de conseillers municipaux envoyés par chaque arrondissement, car le dispositif actuel se base sur un recensement obsolète vieux de 43 ans, Grégory Doucet a tancé le gouvernement.

"Les raisons évoquées pour engager la réforme, ce sont des raisons électorales, je dirais même électoralistes. (…) On précipite les choses. Franchement je ne trouve pas ça très sérieux, je l'ai dit à François Bayrou et à François-Noël Buffet", a déclaré l'édile lyonnais, également estomaqué de voir que Lyon pourrait finalement sortir de la loi PLM à cause de la Métropole de Lyon qui imposerait que trois scrutins se tiennent le même jour (municipales arrondissement, municipales mairie centrale et métropolitaines ndlr) : "Ça ne renvoie pas une image sérieuse de la classe politique française".