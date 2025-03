Lyon Politiques : Sondage de Jean-Michel Aulas et The Village vs. commerçants - 21/03/25 - LyonMag













Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, la déléguée national d'Identité Libertés Agnès Marion et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants : - Sondage à Lyon : la droite ringardisée par Jean-Michel Aulas ? Grégory Doucet conforté en tête des forces de gauche ? - Possible ouverture dominicale de The Village : le dernier clou sur le cercueil des commerçants de la Presqu'île ? Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag. 00:00 Introduction/Sommaire

00:37 Sondage de Jean-Michel Aulas

17:07 The Village vs. commerçants de Lyon X