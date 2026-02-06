“Bien grandir à Lyon” : le programme enfance de Grégory Doucet qui veut changer le quotidien des familles lyonnaises

Construire une ville pensée pour les enfants n’est pas qu’un choix d’aménagement... C’est, selon la majorité municipale sortante, une orientation politique assumée. Grégory Doucet entend faire de Lyon une "ville où les enfants grandissent, s’épanouissent et se construisent".

Depuis 2020, la municipalité affirme avoir engagé une transformation des espaces et des politiques publiques : cours d’école végétalisées, rues aux enfants sécurisées, création d’aires de jeux monumentales. Une dynamique que l’exécutif entend poursuivre au prochain mandat.

Premier pilier du programme : l’accès aux vacances. Le maire écologiste sortant rappelle qu’en France, près de cinq millions d’enfants ne partent jamais en vacances, une situation largement corrélée au niveau de revenu des familles. À Lyon, Grégory Doucet propose d’expérimenter un droit aux vacances pour les enfants des quartiers prioritaires, via des séjours de plusieurs jours, financés selon le quotient familial et en partenariat avec les acteurs de l’éducation populaire.

Le coût de cette mesure est évalué à 400 000 euros. En parallèle, la municipalité prévoit de renforcer le budget des classes vertes et classes de neige afin de permettre à chaque élève lyonnais de partir au moins une fois durant sa scolarité primaire.

"Chaque enfant devrait avoir la possibilité de découvrir la mer ou la montagne. Des politiques publiques qui favorisent le droit aux vacances, c’est se mettre au service de l’égalité réelle", affirme Boris Miachon-Debard, candidat communiste de la liste Pour vivre Lyon.

Réduire les inégalités scolaires dès le plus jeune âge

Le programme insiste également sur la lutte contre les inégalités éducatives, visibles dès la maternelle. Plusieurs mesures sont avancées comme l'accueil périscolaire le mercredi toute la journée, la gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves du primaire et la création d’un programme "anti-décrochage" pour les collégiens et lycéens exclus temporairement.

Un "parcours familles" est aussi envisagé avec un guichet unique municipal destiné à simplifier l’accès aux services de l’enfance (écoles, crèches, activités), afin de réduire les obstacles administratifs, linguistiques ou numériques rencontrés par certaines familles.

Autre axe structurant : l’ouverture des écoles sur leur environnement. La liste prévoit de renforcer l’éducation artistique et culturelle, en élargissant notamment le dispositif "100% EAC" à la culture scientifique. L’éducation "dehors" doit également être amplifiée, à travers les classes en plein air, les temps périscolaires et le développement de crèches de plein air.

Sur le volet immobilier, la majorité écologiste propose de poursuivre le plan de rénovation des écoles afin d’atteindre deux tiers des établissements rénovés d’ici 2032, soit 60 écoles supplémentaires

Le programme prévoit également la création de 60 nouvelles "rues aux enfants" et 40 nouvelles cours d’école végétalisées, dans la continuité des aménagements déjà engagés depuis 2020.

"Depuis 2020, nous avons fait converger nos politiques publiques autour du projet de Ville des enfants. Nous avons investi massivement dans l’éducation, et allons continuer à le faire", souligne Stéphanie Léger, actuelle adjointe au maire de Lyon chargée de l'Education.