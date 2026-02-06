“Bien grandir à Lyon” : le programme enfance de Grégory Doucet qui veut changer le quotidien des familles lyonnaises

Construire une ville pensée pour les enfants n’est pas qu’un choix d’aménagement... C’est, selon la majorité municipale sortante, une orientation politique assumée. Grégory Doucet entend faire de Lyon une "ville où les enfants grandissent, s’épanouissent et se construisent".
Depuis 2020, la municipalité affirme avoir engagé une transformation des espaces et des politiques publiques : cours d’école végétalisées, rues aux enfants sécurisées, création d’aires de jeux monumentales. Une dynamique que l’exécutif entend poursuivre au prochain mandat.
Premier pilier du programme : l’accès aux vacances. Le maire écologiste sortant rappelle qu’en France, près de cinq millions d’enfants ne partent jamais en vacances, une situation largement corrélée au niveau de revenu des familles. À Lyon, Grégory Doucet propose d’expérimenter un droit aux vacances pour les enfants des quartiers prioritaires, via des séjours de plusieurs jours, financés selon le quotient familial et en partenariat avec les acteurs de l’éducation populaire.
Le coût de cette mesure est évalué à 400 000 euros. En parallèle, la municipalité prévoit de renforcer le budget des classes vertes et classes de neige afin de permettre à chaque élève lyonnais de partir au moins une fois durant sa scolarité primaire.
"Chaque enfant devrait avoir la possibilité de découvrir la mer ou la montagne. Des politiques publiques qui favorisent le droit aux vacances, c’est se mettre au service de l’égalité réelle", affirme Boris Miachon-Debard, candidat communiste de la liste Pour vivre Lyon.
Réduire les inégalités scolaires dès le plus jeune âge
Le programme insiste également sur la lutte contre les inégalités éducatives, visibles dès la maternelle. Plusieurs mesures sont avancées comme l'accueil périscolaire le mercredi toute la journée, la gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves du primaire et la création d’un programme "anti-décrochage" pour les collégiens et lycéens exclus temporairement.
Un "parcours familles" est aussi envisagé avec un guichet unique municipal destiné à simplifier l’accès aux services de l’enfance (écoles, crèches, activités), afin de réduire les obstacles administratifs, linguistiques ou numériques rencontrés par certaines familles.
Autre axe structurant : l’ouverture des écoles sur leur environnement. La liste prévoit de renforcer l’éducation artistique et culturelle, en élargissant notamment le dispositif "100% EAC" à la culture scientifique. L’éducation "dehors" doit également être amplifiée, à travers les classes en plein air, les temps périscolaires et le développement de crèches de plein air.
Sur le volet immobilier, la majorité écologiste propose de poursuivre le plan de rénovation des écoles afin d’atteindre deux tiers des établissements rénovés d’ici 2032, soit 60 écoles supplémentaires
Le programme prévoit également la création de 60 nouvelles "rues aux enfants" et 40 nouvelles cours d’école végétalisées, dans la continuité des aménagements déjà engagés depuis 2020.
"Depuis 2020, nous avons fait converger nos politiques publiques autour du projet de Ville des enfants. Nous avons investi massivement dans l’éducation, et allons continuer à le faire", souligne Stéphanie Léger, actuelle adjointe au maire de Lyon chargée de l'Education.
super des vacances pourquoi pas ils ont bien des bons vacances Caf !!!? rentrée scolaire ???!!! aide aux colonies ???!!! faites déjà le nécessaire pour sécuriser les entrées et sortie de lycées collèges sécurité des profs ça serait déjà une sacrée avancéeSignaler Répondre
le rôle premier de l'école primaire républicaine est que tous les gamins sachent lire écrire et compter en rentrant en CM1 , ce qui était a peut près le cas il y a 60 ans ; et nous étions 35 ou 38 par classe , et j'avais des copains d'origines diverses dont certains des parents ne parlaient pratiquement pas français mais qui ont fini ingénieurs , médecins , cadres dans l'industrie ... ; mais les théories fulmigineuses des pseudos pédagos progressistes autoproclamés n'avaient pas encore entrepris la destruction systématique de notre système scolaire primaire qui était un des plus performants des pays occidentaux
absolument pas . Il y a un bilan sur le domaine de l'enfance. Des actions ont été et sont menées. Mais il me semble que ça ne vous intéresse pasSignaler Répondre
POurtant il n'y a pas d'annonces démago dans ce programme juste la continuité d'une action.Signaler Répondre
De quel droit parlez-vous au nom des autres ? Tout le monde ne pense pas pareil. Tout le monde ne pense pas comme vous. Votre utilisation du pronom "on" est lâche, malhonnête et manipulateurSignaler Répondre
Une solution pour que les enfants soient heureux, que Doucet avec son pote Bernard fluidifient la circulation au au lieu de l'asphyxier avec des mesures complètement débiles. Les parents excédés d'être resté des heures dans les embouteillages après une journée de travail seront de meilleur humeur en consacrant plus de temps pour s'occuper de leurs enfants. Mais les deux bornés n'ont toujours pas compris que la voiture est indispensable pour beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des vroomers ou des droitards selon les propos de quelques ahuris. Tout le monde ne travaille pas comme maire de Lyon ou président de la métropole, prenant son vélo pour les médias et la voiture de fonction pour les déplacements avec bien sur des horaires très adaptés.Signaler Répondre
ce ne sont pas de fausses annonces mais un bilan. c'est la continuité de ce qui existe depuis 2020.Signaler Répondre
lyon a investit 327m d'euros dans les écoles depuis le début du mandat.
