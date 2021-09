"Moi je voulais des cages de foot" : Grégory Doucet décontenancé face à un garçon pas fan des cours d'école dégenrées - VIDEO

Grégory Doucet avait choisi de se rendre à l'école de la Sauvagère dans le 9e arrondissement de Lyon. Et pour cause, la cour de l'établissement avait été réaménagée cet été. Ou plutôt "dégenrée", pour favoriser les jeux et activités mixtes proposés par les enfants et en finir avec le spectacle traditionnel des garçons jouant au foot et les filles à la marelle dans leur coin.

Le maire écologiste s'est donc entretenu avec les écoliers pour recueillir leurs impressions sur cette cour neuve, mais désespérément vide. Puisqu'après tout, ce sont quand même eux qui vont l'utiliser au quotidien.

Et malgré le masque, on a senti le visage de Grégory Doucet se fermer lorsqu'un garçon a pris la parole. Sans se démonter, l'enfant s'est saisi du micro pour dire tout le mal qu'il pensait du projet : "De base, moi je voulais des cages de foot et un ballon de foot. Mais comme par hasard, y'a rien ! Y'a que j'sais-pas-quoi, comment ça s'appelle ça ? (il désigne les copeaux de bois). Ouais des copeaux. Et après y'a de la terre. Et après y'a rien".

De quoi provoquer l'hilarité de ses petits camarades. Et le silence très gêné de Grégory Doucet, qui fixa le garçonnet sans tenter de répondre à cette intervention.

Il aurait pourtant pu lui expliquer que bientôt, la terre installée laissera place à un potager qu'il pourra cultiver avec ses amis, filles et garçons. Mais que pour la future carrière de footballeur, il faudra repasser...

Durant la conférence de presse qui a suivi, l'édile écologiste a indiqué que la Sauvagère était une "école emblématique de ce que l'on souhaite réaliser" durant le mandat. "On y a établi un nouveau rapport à la nature", s'est-il félicité. Effectivement, le petit détracteur du jour aura appris ce qu'étaient des copeaux de bois.