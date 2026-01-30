Lyon Politiques : sondages Ville et Métropole et têtes de liste - 30/01/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le communicant Damien Gouy-Perret et le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa interviennent sur les sujets suivants :

- Sondage Ville de Lyon : pas d'effet "entrée en campagne" pour Grégory Doucet, plus rien n'empêchera la victoire de Jean-Michel Aulas ?

- Sondage Métropole : Bruno Bernard peut-il encore créer la surprise ?

- Têtes de liste métropolitaines : chez Bernard comme chez Sarselli, des promesses de renouvellement et de société civile non tenues

00:00 Introduction/Sommaire

00:37 Sondage municipales à Lyon

18:10 Sondage métropolitaines

28:37 : Têtes de liste