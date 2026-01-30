Lyon Politiques

Lyon Politiques : sondages Ville et Métropole et têtes de liste - 30/01/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le communicant Damien Gouy-Perret et le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa interviennent sur les sujets suivants :

- Sondage Ville de Lyon : pas d'effet "entrée en campagne" pour Grégory Doucet, plus rien n'empêchera la victoire de Jean-Michel Aulas ?
- Sondage Métropole : Bruno Bernard peut-il encore créer la surprise ?
- Têtes de liste métropolitaines : chez Bernard comme chez Sarselli, des promesses de renouvellement et de société civile non tenues

00:00 Introduction/Sommaire
00:37 Sondage municipales à Lyon
18:10 Sondage métropolitaines
28:37 : Têtes de liste

Mimisoso le 30/01/2026 à 17:27

Le politologue R. Blachier a disparu ?

Lyon avec Zemmour vite le 30/01/2026 à 16:50

Bon Retour a Farid !

