Municipales à Lyon : Etienne Blanc encourage Jean-Michel Aulas à faire "l'union des droites" face à Grégory Doucet

L'union des droites contre celle des gauches ? C'est la recommandation faite ce mardi 17 mars par le sénateur du Rhône Etienne Blanc à Jean-Michel Aulas.
Si le candidat Coeur lyonnais aux élections municipales a toujours martelé son refus de considérer un rapprochement avec l'extrême-droite, le parlementaire LR l'encourage à revoir sa position.
"Face à l'union des gauches à Lyon, la ville où l'extrême gauche promeut une violence politique inégalée, il nous faut opposer une union des droites pour faire barrage au risque de voir notre ville de Lyon tomber dans l'extrémisme", déclare Etienne Blanc.
"Toutes les formations politiques, sans exclusive, qui ne se revendiquent pas de gauche doivent se prononcer sans délai pour cette union des droites", poursuit-il.
Le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, arrivé 4e sous la barre des 10%, peut prétendre à une fusion de ses listes avec Jean-Michel Aulas. Une option que l'ancien président de l'OL ne considère pas une seule seconde.
Face à l'union des gauches à Lyon, la ville où l'extrême gauche promeut une violence politique inégalée, il nous faut opposer une union des droites pour faire barrage au risque de voir notre ville de Lyon tomber dans l'extrémisme.— Etienne BLANC (@blanc_etienne) March 17, 2026
doucet fait pareil....vopus devez etre borgne de l oeil gaucheSignaler Répondre
" Prends les voix du RN "Signaler Répondre
En même temps avec Wauquiez dans le dos d'Aulas, le chemin à parcourir n'est pas très long ...
Ce parfum d'honnêteté ....
Vivement qu'on puisse avoir connaissance des notes de frais à la région de cher LW : )
Il est clair que nous devons voter contre le LFI c’est une honte après la mort de Quentin ..Signaler Répondre
C'est pas Gregory notre bon vieux maire qui est sous le coup d'une enquête pour détournement de 1,5 millions d'euros ?Signaler Répondre
Mais chut faut pas le dire, faut respecter l'enquête en cours
ben justement JMA fait pas alliance avec le RN. Il a pas besoin pour gagner d'être aussi indigne et minable que le Doudou.Signaler Répondre
Au final, c'est toujours l électeur qui décide seul dans l isoloir, en son âme et conscience.....Signaler Répondre
ça vient de ce monsieur qui a mené une campagne municipale à Lyon en 2020 rien que pour se donner la possibilité de faire sa propre liste sénatoriale dissidente de celle de son propre parti. Et qu'on n'a jamais entendu ni vu depuis 6 ans qu'il siège au conseil municipal pour batailler et défendre ses électeurs face à la majorité écolo/gauchos. Et il sort de sa boîte aujourd'hui, pour balancer un SCUD sur son camp.Signaler Répondre
doucet avec lfiSignaler Répondre
N'était-il pas un élu de l 'Ain ?Signaler Répondre
cela serait normal et plus logique que ecolo Lfi vue les programmés.Signaler Répondre
Oui, et ?...Signaler Répondre
Tu penses faire avancer le schmilblick avec ce genré de remarque ? En dehors de te défouler, ça amène quoi au débat ? Enfin, débat, c'est un bien grand mot pour ce concert de beuglements et de pleurniche.
Jean Mimi n'as pas besoin d'ennemiSignaler Répondre
En étant président du fan club lyonnais de Trump Aulas sera très à l'aise avec ses frères du RN. Tous les bas coups sont bons pour gagner.Signaler Répondre
Mais oui mais ouiSignaler Répondre
l'union des droits homards caviar et détournements de fonds publics !Signaler Répondre
On ne tend pas la main pour attirer le RN, on lui tend le brasSignaler Répondre
EELV +LFI = LA HONTE !Signaler Répondre