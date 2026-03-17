Municipales à Lyon : Etienne Blanc encourage Jean-Michel Aulas à faire "l'union des droites" face à Grégory Doucet

L'union des droites contre celle des gauches ? C'est la recommandation faite ce mardi 17 mars par le sénateur du Rhône Etienne Blanc à Jean-Michel Aulas.

Si le candidat Coeur lyonnais aux élections municipales a toujours martelé son refus de considérer un rapprochement avec l'extrême-droite, le parlementaire LR l'encourage à revoir sa position.

"Face à l'union des gauches à Lyon, la ville où l'extrême gauche promeut une violence politique inégalée, il nous faut opposer une union des droites pour faire barrage au risque de voir notre ville de Lyon tomber dans l'extrémisme", déclare Etienne Blanc.

"Toutes les formations politiques, sans exclusive, qui ne se revendiquent pas de gauche doivent se prononcer sans délai pour cette union des droites", poursuit-il.

Le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, arrivé 4e sous la barre des 10%, peut prétendre à une fusion de ses listes avec Jean-Michel Aulas. Une option que l'ancien président de l'OL ne considère pas une seule seconde.