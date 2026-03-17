Politique

Municipales à Lyon : Etienne Blanc encourage Jean-Michel Aulas à faire "l'union des droites" face à Grégory Doucet

Municipales à Lyon : Etienne Blanc encourage Jean-Michel Aulas à faire "l'union des droites" face à Grégory Doucet

Comment Jean-Michel Aulas peut-il faire face à l'alliance entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi au second tour des municipales à Lyon ? Le sénateur LR Etienne Blanc lui conseille de tendre la main à Alexandre Dupalais (UDR-RN).

L'union des droites contre celle des gauches ? C'est la recommandation faite ce mardi 17 mars par le sénateur du Rhône Etienne Blanc à Jean-Michel Aulas.

Si le candidat Coeur lyonnais aux élections municipales a toujours martelé son refus de considérer un rapprochement avec l'extrême-droite, le parlementaire LR l'encourage à revoir sa position.

"Face à l'union des gauches à Lyon, la ville où l'extrême gauche promeut une violence politique inégalée, il nous faut opposer une union des droites pour faire barrage au risque de voir notre ville de Lyon tomber dans l'extrémisme", déclare Etienne Blanc.

"Toutes les formations politiques, sans exclusive, qui ne se revendiquent pas de gauche doivent se prononcer sans délai pour cette union des droites", poursuit-il.

Le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, arrivé 4e sous la barre des 10%, peut prétendre à une fusion de ses listes avec Jean-Michel Aulas. Une option que l'ancien président de l'OL ne considère pas une seule seconde.

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Alexandre Dupalais

5 commentaires
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à gauche le 17/03/2026 à 10:23
Idéologiquement logique a écrit le 17/03/2026 à 09h53

En étant président du fan club lyonnais de Trump Aulas sera très à l'aise avec ses frères du RN. Tous les bas coups sont bons pour gagner.

doucet fait pareil....vopus devez etre borgne de l oeil gauche

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Traduction le 17/03/2026 à 10:12

" Prends les voix du RN "
En même temps avec Wauquiez dans le dos d'Aulas, le chemin à parcourir n'est pas très long ...
Ce parfum d'honnêteté ....
Vivement qu'on puisse avoir connaissance des notes de frais à la région de cher LW : )

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doucet a aucun respect le 17/03/2026 à 10:09

Il est clair que nous devons voter contre le LFI c’est une honte après la mort de Quentin ..

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Apaisement par le détournement de fonds le 17/03/2026 à 10:07
Presqu'ile a écrit le 17/03/2026 à 09h48

l'union des droits homards caviar et détournements de fonds publics !

C'est pas Gregory notre bon vieux maire qui est sous le coup d'une enquête pour détournement de 1,5 millions d'euros ?
Mais chut faut pas le dire, faut respecter l'enquête en cours

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Mauvaise pioche le 17/03/2026 à 10:06
Idéologiquement logique a écrit le 17/03/2026 à 09h53

En étant président du fan club lyonnais de Trump Aulas sera très à l'aise avec ses frères du RN. Tous les bas coups sont bons pour gagner.

ben justement JMA fait pas alliance avec le RN. Il a pas besoin pour gagner d'être aussi indigne et minable que le Doudou.

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Cestnouslespatrons le 17/03/2026 à 10:06

Au final, c'est toujours l électeur qui décide seul dans l isoloir, en son âme et conscience.....

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chapeau l'artiste le 17/03/2026 à 10:04

ça vient de ce monsieur qui a mené une campagne municipale à Lyon en 2020 rien que pour se donner la possibilité de faire sa propre liste sénatoriale dissidente de celle de son propre parti. Et qu'on n'a jamais entendu ni vu depuis 6 ans qu'il siège au conseil municipal pour batailler et défendre ses électeurs face à la majorité écolo/gauchos. Et il sort de sa boîte aujourd'hui, pour balancer un SCUD sur son camp.

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un peu comme le 17/03/2026 à 10:03
Idéologiquement logique a écrit le 17/03/2026 à 09h53

En étant président du fan club lyonnais de Trump Aulas sera très à l'aise avec ses frères du RN. Tous les bas coups sont bons pour gagner.

doucet avec lfi

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Con_verse le 17/03/2026 à 10:02

N'était-il pas un élu de l 'Ain ?

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Claude maurice le 17/03/2026 à 10:01

cela serait normal et plus logique que ecolo Lfi vue les programmés.

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Certes, certes le 17/03/2026 à 09:59
darons! a écrit le 17/03/2026 à 09h44

EELV +LFI = LA HONTE !

Oui, et ?...
Tu penses faire avancer le schmilblick avec ce genré de remarque ? En dehors de te défouler, ça amène quoi au débat ? Enfin, débat, c'est un bien grand mot pour ce concert de beuglements et de pleurniche.

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avec des amis comme ça... le 17/03/2026 à 09:58

Jean Mimi n'as pas besoin d'ennemi

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Idéologiquement logique le 17/03/2026 à 09:53

En étant président du fan club lyonnais de Trump Aulas sera très à l'aise avec ses frères du RN. Tous les bas coups sont bons pour gagner.

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Useless le 17/03/2026 à 09:51
darons! a écrit le 17/03/2026 à 09h44

EELV +LFI = LA HONTE !

Mais oui mais oui

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Presqu'ile le 17/03/2026 à 09:48

l'union des droits homards caviar et détournements de fonds publics !

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Organe le 17/03/2026 à 09:47

On ne tend pas la main pour attirer le RN, on lui tend le bras

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darons! le 17/03/2026 à 09:44

EELV +LFI = LA HONTE !

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