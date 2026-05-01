Entre 6500 et 12 000 manifestants pour le 1er mai à Lyon : des black blocs peu nombreux, des revendications fortes

Mise à jour à 14h : Quatre interpellations ont été menées. Deux manifestants ont été arrêtés pour des faits de participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et visages dissimulés lors d'une manifestation. La troisième a dégradé la statue de Louis XIV place Bellecour et transportait des fumigènes dans son sac à dos. La dernière portait également des mortiers d'artifice et jetait des projectiles sur les forces de l'ordre.

Mise à jour à 13h : La manifestation du 1er mai a mobilisé entre 6500 (selon la préfecture) et 12 000 personnes (syndicats) ce vendredi à Lyon. Une mobilisation équivalente à celle de l'an dernier, voire même en progression puisque les organisateurs revendiquaient 10 000 participants en 2025.

Ce vendredi matin, le parcours a été stoppé à plusieurs reprises à cause d'affrontements entre les forces de l'ordre et les blacks blocs, bien que ces derniers ont été peu nombreux et moins bien organisés que lors des précédentes manifestations entre Rhône et Saône.

Première charge des CRS dès la formation d’un cortège d’ultra gauche à Lyon pic.twitter.com/WmywRYZMP5 — Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2026

Charge place Bellecour alors que les antifas tiraient au mortier d’artifice. Cela permet de disperser, pas d’interpellations pic.twitter.com/uf1ejZTJfq — Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2026

Sur le parcours, très peu de casse. Au moins quatre interpellations ont été menées selon nos informations.

Outre les droits des travailleurs, l'intersyndicale a usé de plusieurs slogans contre la guerre et en faveur de la Palestine.

Article initial : Mobilisation annoncée. À Lyon, plusieurs organisations syndicales appellent à une manifestation unitaire le 1er mai à 10h30, entre la place Jean-Macé et la place Bellecour.

Dans leur appel, les syndicats rappellent d’abord la portée symbolique de cette journée, "seule journée chômée et payée" conquise par les luttes sociales. Ils mettent en garde contre toute remise en cause : "on ne touche pas au 1er mai !"

Au cœur des revendications, la question du pouvoir d’achat. Les organisations dénoncent une hausse continue du coût de la vie, notamment de l’énergie, sans compensation sur les salaires.

"Nos salaires n’ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020", soulignent-elles, appelant à une revalorisation générale des rémunérations et des aides sociales.

Le texte insiste également sur la précarité des jeunes, évoquant un "bizutage social" marqué par les contrats courts, les bas salaires et le chômage, ainsi qu’une hausse de 30 % du coût de la vie étudiante.

Au-delà des enjeux sociaux, l’appel élargit le propos à la situation internationale. Les syndicats affirment vouloir manifester "pour la paix", en référence aux conflits en cours au Moyen-Orient, en Ukraine ou au Soudan.

Ils appellent la France et l’Europe à "imposer un agenda de paix et de désarmement" et à défendre le droit international.

Enfin, les organisations mettent en avant des revendications environnementales et démocratiques, appelant à financer la transition écologique, à réduire le temps de travail et à lutter contre toutes les formes de discrimination.