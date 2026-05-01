Entre 6500 et 12 000 manifestants pour le 1er mai à Lyon : des black blocs peu nombreux, des revendications fortes

Mise à jour à 14h : Quatre interpellations ont été menées. Deux manifestants ont été arrêtés pour des faits de participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et visages dissimulés lors d'une manifestation. La troisième a dégradé la statue de Louis XIV place Bellecour et transportait des fumigènes dans son sac à dos. La dernière portait également des mortiers d'artifice et jetait des projectiles sur les forces de l'ordre.
Mise à jour à 13h : La manifestation du 1er mai a mobilisé entre 6500 (selon la préfecture) et 12 000 personnes (syndicats) ce vendredi à Lyon. Une mobilisation équivalente à celle de l'an dernier, voire même en progression puisque les organisateurs revendiquaient 10 000 participants en 2025.
Ce vendredi matin, le parcours a été stoppé à plusieurs reprises à cause d'affrontements entre les forces de l'ordre et les blacks blocs, bien que ces derniers ont été peu nombreux et moins bien organisés que lors des précédentes manifestations entre Rhône et Saône.
Première charge des CRS dès la formation d’un cortège d’ultra gauche à Lyon pic.twitter.com/WmywRYZMP5— Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2026
Charge place Bellecour alors que les antifas tiraient au mortier d’artifice. Cela permet de disperser, pas d’interpellations pic.twitter.com/uf1ejZTJfq— Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2026
Sur le parcours, très peu de casse. Au moins quatre interpellations ont été menées selon nos informations.
Outre les droits des travailleurs, l'intersyndicale a usé de plusieurs slogans contre la guerre et en faveur de la Palestine.
Article initial : Mobilisation annoncée. À Lyon, plusieurs organisations syndicales appellent à une manifestation unitaire le 1er mai à 10h30, entre la place Jean-Macé et la place Bellecour.
Dans leur appel, les syndicats rappellent d’abord la portée symbolique de cette journée, "seule journée chômée et payée" conquise par les luttes sociales. Ils mettent en garde contre toute remise en cause : "on ne touche pas au 1er mai !"
Au cœur des revendications, la question du pouvoir d’achat. Les organisations dénoncent une hausse continue du coût de la vie, notamment de l’énergie, sans compensation sur les salaires.
"Nos salaires n’ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020", soulignent-elles, appelant à une revalorisation générale des rémunérations et des aides sociales.
Le texte insiste également sur la précarité des jeunes, évoquant un "bizutage social" marqué par les contrats courts, les bas salaires et le chômage, ainsi qu’une hausse de 30 % du coût de la vie étudiante.
Au-delà des enjeux sociaux, l’appel élargit le propos à la situation internationale. Les syndicats affirment vouloir manifester "pour la paix", en référence aux conflits en cours au Moyen-Orient, en Ukraine ou au Soudan.
Ils appellent la France et l’Europe à "imposer un agenda de paix et de désarmement" et à défendre le droit international.
Enfin, les organisations mettent en avant des revendications environnementales et démocratiques, appelant à financer la transition écologique, à réduire le temps de travail et à lutter contre toutes les formes de discrimination.
Pauvre type, ta haine est inversement proportionnelle à ton QI.Signaler Répondre
36% des gens en âge de travailler en France (18-64 ans) ….. ne font rienSignaler Répondre
A en croire les politiques, il faut faire venir des étrangers pour bosser! On a pas assez de chômeurs et de rmistes!!!!Signaler Répondre
C’est qu’en 2026 il faut être de gauche pour sortir un truc pareil 😂Signaler Répondre
Et ouais il y a des gens qui bossent ces jours là et vous en êtes bien content quand vous prenez le métro ou allez au spectacle ou au resto. Là ça ne vous dérange pasSignaler Répondre
Justement , on t'attendait pour commencer.Signaler Répondre
N'oubliez pas d'aller bosser à Noël et au jour de l'An !Signaler Répondre
Je bosse depuis toujours les week-ends, les nuits , les jours fériés et le plus marrant de l’histoire est que ce sont ceux qui n’ont jamais bossé ainsi qui ont les idées les plus intransigeantes sur le sujet !Signaler Répondre
Et oui la gauche qui a usé en premier du "name and shame" en est aussi la victime et c'est tant mieux...il faudrait même aller beaucoup plus loin les concernantSignaler Répondre
Oui, bravo Monsieur de bosser! Pas comme ceux qui se plaignent tout le temps, et qui attendent leurs aides sociales!Signaler Répondre
Meilleure réponse de tous les temps !!Signaler Répondre
Merci ça fait du bien à lire !
Grace a moi, c'est moi qui bosse! Bonne nouvelle, tu vas bientôt touché ton RSA 😉Signaler Répondre
Ils sont contents, ils ont pu revendiquer !Signaler Répondre
Mais ces braves n'ont pas le courage de défiler à visage découvert.
Il fait beau on sort avec les enfants, mais on ne sait pas pourquoi on manifeste, pour la majeure partie.Signaler Répondre
"Il risque 5 000 euros d’amende : des inspecteurs débarquent dans sa boulangerie ouverte le 1er mai et décident de le verbaliser".Signaler Répondre
Ce pays n'est plus dirigé depuis longtemps, on se demande pourquoi on paie si cher tous ces incapables qui ne servent à rien.
10000000% avec toi .Signaler Répondre
Si la France n'oublie pas la belle raclée qu'elle a reçue par l'Allemagne Nazi pendant 4 ans, nous pensons que la Shoa Palestinienne devient évident.
Bravo copain, j'apprécie.
Faut vraiment avoir une vie de merde et un QI de mollusque pour avoir comme seule occupation pour une journée aussi belle que celle ci d’aller vociférer avec LFI dans des cortèges.Signaler Répondre
Ok , tu bosses le 1er mai , mais faut préciser que tu es payé +100% .Signaler Répondre
Grâce à qui ?
je suis bien d'accord : "chacun devrait pouvoir travailler s'il le souhaite" !Signaler Répondre
Il faut que tout le monde touche un revenu minimum pour que seuls ceux qui le souhaitent soient salariés !
Je ne connais pas votre âge, mais moi j'ai connu des 1er mai ou uniquement les services d'urgence (pompiers, hôpitaux, police) étaient d'astreinte.Signaler Répondre
Pour ce qui est de la télé (à mon époque) ce jour là pas de tv jusqu'à 20 h et de nos jours les programmes télévisés ne sont que rediffusions et des jeux qui servent aux gens à leurs faire croire qu'ils peuvent devenir riche en scannant un QR code. Dans la jeunesse nous allions nous promener ou voir la famille avec un brin de muguet acheté à des mômes au coin de la rue, nous achetions le pain la veille. Je précise que j'ai travaillé le dimanche pour le plaisir des consommateurs qui avaient leur weekend. J'aimerais aussi puisque le 1er mai disparaîtra dans les années à venir que ma banque, mon coiffeur, mon garagiste, mon facteur, ma mairie, mon vendeur de journaux....... Et que tous les grincheux qui prônent la fin du 1er mai et de l'ouverture du dimanche, pour faire avancer la France, mais qui n'oublient pas de prendre les 5 semaines de congés et les rtt montrent l'exemple.
quand tu travailleras aussi le 1er Mai tu n'ira plus chercher ton croissant du matinSignaler Répondre
En France, on a cette culture du poil dans la main qui aime se financer grâce a l’argent de ceux qui produisent des richesses. Toujours les mêmes qui sont jaloux de la réussite de leur voisin….la gauche et l’extreme gauche ont créé des générations de poils dans la main toujours prêts à se victimiser sur leur sort au lieu d’aller participer à cette création de richesse! La France est malade et les médicaments proposés par cette gauche vont la rendre encore plus malade!Signaler Répondre
Le 1er mai c'est subjectif, chacun devrait etre libre de pouvoir travailler si il le souhaite.Signaler Répondre
Pour ma part bossant dans les TP je suis bien content de pouvoir souffler et de profiter de cette belle journée ensoleillée.
Par contre je n'ai jamais compris pourquoi les autres gâche leur journée à aller manifester en ville..
Mais bon si ca les amuse..
"des black blocs peu nombreux," Toujours trpo nombreux ces mafiieux gauchiste !Signaler Répondre
Le 1er Mai c'est la fête du travail et des travailleurs! Que viens faire la Palestine ici? Va défiler las Bas duglandou!!!!Signaler Répondre
une belle manifestation bcp de monde des enfants présents dans le cortège un soutien à la Palestine qui subit un génocide et qui se battent depuis 1947 de la colonisation à chaque manifestation la Palestine est présente on n’oublie pas et on ne pardonne pasSignaler Répondre
la sortie des syndicats de fonctionnaires, car en France il n y a plus que les fonctionnaires de syndiqués…des banderoles aux slogans hors sol … et des revendications à l’opposé de ce que réclame la grande majorité des Français qui voudraient bien voir les commerces ouverts le 1 er mai … ne serait ce pour le café ou le croissant du matin… on a remarqué que sans la nouvelle garde, les amis partenaires de Doucet il n y presque pas eut de casse ni de gros problèmes … encore bravo au ministre de l intérieur de les avoir dissous. Même si ça fait rager Doucet qui a milité activement contre la dissolution de ses « partenaires privilégiés » … finalement ça semble aller mieux depuis que les VERTS ont pris un claque nationale aux municipales… on pourrait même dire une fessée .. même à Lyon où il ont dus s allier à leur futurs opposants pour que Doucet puisse augmenter ses frais …Signaler Répondre
Vraiment bien dit, les BRICS+ s' en sortent encore mieux que la France.Signaler Répondre
Pourquoi la police travaille le 1er mai ?Signaler Répondre
C'est vraiment injuste 🤔
J'aime beaucoup le "...appelant à financer la transition écologique, à réduire le temps de travail...". Comment en produisant toujours moins, on va financer toujours plus? Nos sociétés occidentales s'affadissent de plus en plus, et pendant ce temps on se plaint des pays émergents (Chine en tête) qui eux, avancent, bossent, et n'ont pas autant d'états d'âmes.Signaler Répondre
Nos beaux principes c'est bien, mais qu'on on aura disparus aspirés par les autres, à quoi serviront-ils?
Et toi tu sais ce que que c'est?Signaler Répondre
J'ai 66 ans et je bosse depuis 1976. Désolé les feignasses, moi j'adore bosser! Vous pouvez pas comprendre les assistés!Signaler Répondre
Et au lieu de pleurer, vous devriez remercier les travailleurs qui se lèvent le matin pour vous payer votre RSA
6500 mdr y savent compté les flics et 12 Milles encore moinsSignaler Répondre
il y a déjà eu une commission d'enquête parlementaire à ce sujet. Le seul rapport qui n'a jamais été publié....Signaler Répondre
Esperons qu'ils ne tuent personne cette foisSignaler Répondre
Tu bosses toi le 1er Mai , tu sais ce que c’est ?Signaler Répondre
Et certains ont visiblement fait la grâce matinée?Signaler Répondre
Eh oui, certains ne veulent pas perdre leur vie à la gagner et préfèrent vivre en parasites de ceux qui bossent. Ils ont tout compris, ceux-là, tant que personne ne donnera un coup de pied dans la fourmilière.Signaler Répondre
La fête du travail, et on manifeste contre les guerres? Bandes de nuls! Au fait moi, j'ai un petit salaire et je bosse! J'attends pas les aides sociales!!!!!Signaler Répondre
des 'revendications fortes ' sur les guerres : il faut adresser vos doléances au kamarad Vladimir ; et pour la Palestine aux ayatollahs de Téhéran ; quand au désarmement ; rassurez vous ; pour l'Europe c'est déjà fait , grâce notamment aux socialos depuis 40 ans ; nous sommes quasiment a poil ; mais bon tout va bien ...Signaler Répondre
Les prostituées de Gerland travaillent-elles ce 1 maiSignaler Répondre
Chouette, je vais les voir
les syndicalistes sont très bien payés pour ne pas vraiment défendre les salariés…Signaler Répondre
Pour les syndicats c’est le premier mai tous les jours....et si on parlait de leur financement......Signaler Répondre
ça pour manifester on peut compter sur la gauche lyonnaise. 1 er mai et tous les samedis. la glandouille extremisteSignaler Répondre
Pensez a vos drapeaux Palestiniens, mettez vos serpillères sur la tête 🤣🤣 Comme dab 😉😉Signaler Répondre
On ratisse large du côté des organisations syndicales, même les revendications du jour sortent de leur champ de compétences.Signaler Répondre
Ça va les chouineuses ? Bisous de mes défiscSignaler Répondre
Entièrement d'accord. Par contre, on ne les entend pas sur l'augmentation des énergies. Ils auraient pu organiser " une grève à la pompe "; conseiller aux gens qui le pouvaient, en changeant un peu leurs habitudes, prendre les bus, les trains, et pendant un mois ne plus faire de plein ... Donc moins de rentrées de taxes pour le gouvernement qui auraient pu prendre alors des décisions favorables à tous. Mais non, car ces syndicats, subventionnés par l'état, auraient eu peur de perdre leurs avantages ???Signaler Répondre
Font bien rigoler les gens là qui prônent le travail, de bosser comme des esclaves etc. Quand eux même ne sont pas vraiment de gros bosseurs, ou font des boulots pas forcément utiles non plus.Signaler Répondre
De toute façon a la fin tout le monde s'en fout du travail que vous faites ou même de la pseudo valeur apportée.
Surtout quand vous faites un travail que vous n'aimez pas.
La société s'en fout complètement de vos heures interminables de taf. C'est la réalité malheureusement.
Tout ceci n'est qu'une illusion , un mensonge que chacune et chacun se raconte pour essayer de se rassurer sur sa propre condition de vie.
Être un bosseur n'a jamais été une qualité ni une vertue surtout en cette Pseudo époque moderne, sinon il y a bien longtemps que les petites gens type infirmière, éboueurs, femme de ménage etc.. seraient au sommet de la hiérarchie en société.
Le pire est que vous bossez pour au final n'avoir que des miettes en plus. Votre retraite ne sera pas meilleure et vos conditions de vie future ne seront pas meilleure non plus, et vous le savez très bien. C'est bien un truc français ça. Se glorifier de faire des heures sans fin pour gagner un salaire médiocre au mieux.
Bosser pour bosser est totalement inutile.
Les gens auraient bien tord de se priver d'un jour férié , aussi ils feraient mieux de profiter de l'instant présent w de chaque jour qui passe car rien ne garantit que l'on sera vivant demain.
Santé, maladie, accident etc.. tout peut arriver d'un seul coup et ça les humains l'oublie, par arrogance et orgueil.
Les cimetières sont remplis de gens ultra bosseurs et malheureusement parti prématurément sans même avoir réellement profité de leur temps sur cette terre.
Que les gens remettent en question leur vision de la vie serait déjà bien plus utile que de bosser H24 pour se donner bonne conscience
utiliser la carte vitale et demander une liquidation de retraite la 1 er Mai releve de l impossible.La grande majorité en profite surtout pour faire le pont , calculer le max de congés possible au mois de mai,et se fout totalement des luttes syndicales .Le 1 er Mai c est le jour qui occupe le plus les leaders syndicaux, qui ne sont même pas unis entre eux mais qui justifient leur élection vis a vis des autres .Signaler Répondre