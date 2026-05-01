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Entre 6500 et 12 000 manifestants pour le 1er mai à Lyon : des black blocs peu nombreux, des revendications fortes

Entre 6500 et 12 000 manifestants pour le 1er mai à Lyon : des black blocs peu nombreux, des revendications fortes

Les organisations syndicales du Rhône ont défilé ce vendredi 1er mai à Lyon, autour des enjeux sociaux, internationaux et démocratiques. Entre 6500 et 12 000 personnes ont été recensées.

Mise à jour à 14h : Quatre interpellations ont été menées. Deux manifestants ont été arrêtés pour des faits de participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et visages dissimulés lors d'une manifestation. La troisième a dégradé la statue de Louis XIV place Bellecour et transportait des fumigènes dans son sac à dos. La dernière portait également des mortiers d'artifice et jetait des projectiles sur les forces de l'ordre.

Mise à jour à 13h : La manifestation du 1er mai a mobilisé entre 6500 (selon la préfecture) et 12 000 personnes (syndicats) ce vendredi à Lyon. Une mobilisation équivalente à celle de l'an dernier, voire même en progression puisque les organisateurs revendiquaient 10 000 participants en 2025.

Ce vendredi matin, le parcours a été stoppé à plusieurs reprises à cause d'affrontements entre les forces de l'ordre et les blacks blocs, bien que ces derniers ont été peu nombreux et moins bien organisés que lors des précédentes manifestations entre Rhône et Saône.

Sur le parcours, très peu de casse. Au moins quatre interpellations ont été menées selon nos informations.

Outre les droits des travailleurs, l'intersyndicale a usé de plusieurs slogans contre la guerre et en faveur de la Palestine.

Article initial : Mobilisation annoncée. À Lyon, plusieurs organisations syndicales appellent à une manifestation unitaire le 1er mai à 10h30, entre la place Jean-Macé et la place Bellecour.

Dans leur appel, les syndicats rappellent d’abord la portée symbolique de cette journée, "seule journée chômée et payée" conquise par les luttes sociales. Ils mettent en garde contre toute remise en cause : "on ne touche pas au 1er mai !"

Au cœur des revendications, la question du pouvoir d’achat. Les organisations dénoncent une hausse continue du coût de la vie, notamment de l’énergie, sans compensation sur les salaires.

"Nos salaires n’ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020", soulignent-elles, appelant à une revalorisation générale des rémunérations et des aides sociales.

Le texte insiste également sur la précarité des jeunes, évoquant un "bizutage social" marqué par les contrats courts, les bas salaires et le chômage, ainsi qu’une hausse de 30 % du coût de la vie étudiante.

Au-delà des enjeux sociaux, l’appel élargit le propos à la situation internationale. Les syndicats affirment vouloir manifester "pour la paix", en référence aux conflits en cours au Moyen-Orient, en Ukraine ou au Soudan.

Ils appellent la France et l’Europe à "imposer un agenda de paix et de désarmement" et à défendre le droit international.

Enfin, les organisations mettent en avant des revendications environnementales et démocratiques, appelant à financer la transition écologique, à réduire le temps de travail et à lutter contre toutes les formes de discrimination.

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1er mai

0-50 sur 65 commentaires
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Calahaine le 02/05/2026 à 14:15
Calahann a écrit le 01/05/2026 à 19h55

10000000% avec toi .
Si la France n'oublie pas la belle raclée qu'elle a reçue par l'Allemagne Nazi pendant 4 ans, nous pensons que la Shoa Palestinienne devient évident.
Bravo copain, j'apprécie.

Pauvre type, ta haine est inversement proportionnelle à ton QI.

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Juste un chiffre le 02/05/2026 à 11:39
ah les vedettes a écrit le 02/05/2026 à 11h16

A en croire les politiques, il faut faire venir des étrangers pour bosser! On a pas assez de chômeurs et de rmistes!!!!

36% des gens en âge de travailler en France (18-64 ans) ….. ne font rien

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ah les vedettes le 02/05/2026 à 11:16
Encore un effort a écrit le 02/05/2026 à 10h46

N'oubliez pas d'aller bosser à Noël et au jour de l'An !

A en croire les politiques, il faut faire venir des étrangers pour bosser! On a pas assez de chômeurs et de rmistes!!!!

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Le plus drôle le 02/05/2026 à 11:01
Encore un effort a écrit le 02/05/2026 à 10h46

N'oubliez pas d'aller bosser à Noël et au jour de l'An !

C’est qu’en 2026 il faut être de gauche pour sortir un truc pareil 😂

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Et? le 02/05/2026 à 10:59
Encore un effort a écrit le 02/05/2026 à 10h46

N'oubliez pas d'aller bosser à Noël et au jour de l'An !

Et ouais il y a des gens qui bossent ces jours là et vous en êtes bien content quand vous prenez le métro ou allez au spectacle ou au resto. Là ça ne vous dérange pas

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Encore un effort le 02/05/2026 à 10:56
Droit dans ses bottes a écrit le 01/05/2026 à 11h02

Entièrement d'accord. Par contre, on ne les entend pas sur l'augmentation des énergies. Ils auraient pu organiser " une grève à la pompe "; conseiller aux gens qui le pouvaient, en changeant un peu leurs habitudes, prendre les bus, les trains, et pendant un mois ne plus faire de plein ... Donc moins de rentrées de taxes pour le gouvernement qui auraient pu prendre alors des décisions favorables à tous. Mais non, car ces syndicats, subventionnés par l'état, auraient eu peur de perdre leurs avantages ???

Justement , on t'attendait pour commencer.

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Encore un effort le 02/05/2026 à 10:46
mepom a écrit le 01/05/2026 à 23h09

Grace a moi, c'est moi qui bosse! Bonne nouvelle, tu vas bientôt touché ton RSA 😉

N'oubliez pas d'aller bosser à Noël et au jour de l'An !

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Je plussoie le 02/05/2026 à 09:06
best winner a écrit le 02/05/2026 à 07h29

Oui, bravo Monsieur de bosser! Pas comme ceux qui se plaignent tout le temps, et qui attendent leurs aides sociales!

Je bosse depuis toujours les week-ends, les nuits , les jours fériés et le plus marrant de l’histoire est que ce sont ceux qui n’ont jamais bossé ainsi qui ont les idées les plus intransigeantes sur le sujet !

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J6 le 02/05/2026 à 08:33
Quelle France a écrit le 01/05/2026 à 22h31

Ils sont contents, ils ont pu revendiquer !
Mais ces braves n'ont pas le courage de défiler à visage découvert.

Et oui la gauche qui a usé en premier du "name and shame" en est aussi la victime et c'est tant mieux...il faudrait même aller beaucoup plus loin les concernant

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best winner le 02/05/2026 à 07:29
Winner de l année a écrit le 02/05/2026 à 06h41

Meilleure réponse de tous les temps !!
Merci ça fait du bien à lire !

Oui, bravo Monsieur de bosser! Pas comme ceux qui se plaignent tout le temps, et qui attendent leurs aides sociales!

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Winner de l année le 02/05/2026 à 06:41
mepom a écrit le 01/05/2026 à 23h09

Grace a moi, c'est moi qui bosse! Bonne nouvelle, tu vas bientôt touché ton RSA 😉

Meilleure réponse de tous les temps !!
Merci ça fait du bien à lire !

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mepom le 01/05/2026 à 23:09
Marius69 a écrit le 01/05/2026 à 19h40

Ok , tu bosses le 1er mai , mais faut préciser que tu es payé +100% .
Grâce à qui ?

Grace a moi, c'est moi qui bosse! Bonne nouvelle, tu vas bientôt touché ton RSA 😉

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Quelle France le 01/05/2026 à 22:31

Ils sont contents, ils ont pu revendiquer !
Mais ces braves n'ont pas le courage de défiler à visage découvert.

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Rlb le 01/05/2026 à 21:26

Il fait beau on sort avec les enfants, mais on ne sait pas pourquoi on manifeste, pour la majeure partie.

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Pays de cinglés le 01/05/2026 à 20:12

"Il risque 5 000 euros d’amende : des inspecteurs débarquent dans sa boulangerie ouverte le 1er mai et décident de le verbaliser".

Ce pays n'est plus dirigé depuis longtemps, on se demande pourquoi on paie si cher tous ces incapables qui ne servent à rien.

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Calahann le 01/05/2026 à 19:55
soutien a la palestien a écrit le 01/05/2026 à 15h59

une belle manifestation bcp de monde des enfants présents dans le cortège un soutien à la Palestine qui subit un génocide et qui se battent depuis 1947 de la colonisation à chaque manifestation la Palestine est présente on n’oublie pas et on ne pardonne pas

10000000% avec toi .
Si la France n'oublie pas la belle raclée qu'elle a reçue par l'Allemagne Nazi pendant 4 ans, nous pensons que la Shoa Palestinienne devient évident.
Bravo copain, j'apprécie.

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Bon le 01/05/2026 à 19:50

Faut vraiment avoir une vie de merde et un QI de mollusque pour avoir comme seule occupation pour une journée aussi belle que celle ci d’aller vociférer avec LFI dans des cortèges.

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Marius69 le 01/05/2026 à 19:40
profitez ça va pas durer a écrit le 01/05/2026 à 14h39

J'ai 66 ans et je bosse depuis 1976. Désolé les feignasses, moi j'adore bosser! Vous pouvez pas comprendre les assistés!
Et au lieu de pleurer, vous devriez remercier les travailleurs qui se lèvent le matin pour vous payer votre RSA

Ok , tu bosses le 1er mai , mais faut préciser que tu es payé +100% .
Grâce à qui ?

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bien d'accord le 01/05/2026 à 18:59
C'est moi a écrit le 01/05/2026 à 16h50

Le 1er mai c'est subjectif, chacun devrait etre libre de pouvoir travailler si il le souhaite.

Pour ma part bossant dans les TP je suis bien content de pouvoir souffler et de profiter de cette belle journée ensoleillée.

Par contre je n'ai jamais compris pourquoi les autres gâche leur journée à aller manifester en ville..

Mais bon si ca les amuse..

je suis bien d'accord : "chacun devrait pouvoir travailler s'il le souhaite" !
Il faut que tout le monde touche un revenu minimum pour que seuls ceux qui le souhaitent soient salariés !

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Andy le 01/05/2026 à 18:31
Catalan a écrit le 01/05/2026 à 07h20

On ne touche pas au 1er Mai , ok .Donc on ne bosse pas dans les hôpitaux, les EPAD, les trains doivent s arrêter, les avions , les pompiers , les aides a domicile, les services de sécurité, pas de pharmacie de garde , pas de télé,,,,,,,

Je ne connais pas votre âge, mais moi j'ai connu des 1er mai ou uniquement les services d'urgence (pompiers, hôpitaux, police) étaient d'astreinte.
Pour ce qui est de la télé (à mon époque) ce jour là pas de tv jusqu'à 20 h et de nos jours les programmes télévisés ne sont que rediffusions et des jeux qui servent aux gens à leurs faire croire qu'ils peuvent devenir riche en scannant un QR code. Dans la jeunesse nous allions nous promener ou voir la famille avec un brin de muguet acheté à des mômes au coin de la rue, nous achetions le pain la veille. Je précise que j'ai travaillé le dimanche pour le plaisir des consommateurs qui avaient leur weekend. J'aimerais aussi puisque le 1er mai disparaîtra dans les années à venir que ma banque, mon coiffeur, mon garagiste, mon facteur, ma mairie, mon vendeur de journaux....... Et que tous les grincheux qui prônent la fin du 1er mai et de l'ouverture du dimanche, pour faire avancer la France, mais qui n'oublient pas de prendre les 5 semaines de congés et les rtt montrent l'exemple.

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portos le 01/05/2026 à 18:05
saco697 a écrit le 01/05/2026 à 15h33

la sortie des syndicats de fonctionnaires, car en France il n y a plus que les fonctionnaires de syndiqués…des banderoles aux slogans hors sol … et des revendications à l’opposé de ce que réclame la grande majorité des Français qui voudraient bien voir les commerces ouverts le 1 er mai … ne serait ce pour le café ou le croissant du matin… on a remarqué que sans la nouvelle garde, les amis partenaires de Doucet il n y presque pas eut de casse ni de gros problèmes … encore bravo au ministre de l intérieur de les avoir dissous. Même si ça fait rager Doucet qui a milité activement contre la dissolution de ses « partenaires privilégiés » … finalement ça semble aller mieux depuis que les VERTS ont pris un claque nationale aux municipales… on pourrait même dire une fessée .. même à Lyon où il ont dus s allier à leur futurs opposants pour que Doucet puisse augmenter ses frais …

quand tu travailleras aussi le 1er Mai tu n'ira plus chercher ton croissant du matin

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Toujours les mêmes qui se plaignent le 01/05/2026 à 18:02

En France, on a cette culture du poil dans la main qui aime se financer grâce a l’argent de ceux qui produisent des richesses. Toujours les mêmes qui sont jaloux de la réussite de leur voisin….la gauche et l’extreme gauche ont créé des générations de poils dans la main toujours prêts à se victimiser sur leur sort au lieu d’aller participer à cette création de richesse! La France est malade et les médicaments proposés par cette gauche vont la rendre encore plus malade!

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C'est moi le 01/05/2026 à 16:50

Le 1er mai c'est subjectif, chacun devrait etre libre de pouvoir travailler si il le souhaite.

Pour ma part bossant dans les TP je suis bien content de pouvoir souffler et de profiter de cette belle journée ensoleillée.

Par contre je n'ai jamais compris pourquoi les autres gâche leur journée à aller manifester en ville..

Mais bon si ca les amuse..

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gôche ! le 01/05/2026 à 16:18
Samlion a écrit le 01/05/2026 à 08h54

C est aussi un combat de la lutte ouvrière qui date bien avant pétain, revoyez votre livre d histoire. SALUTATIONS OUVRIÈRE.

"des black blocs peu nombreux," Toujours trpo nombreux ces mafiieux gauchiste !

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allez déménage le 01/05/2026 à 16:18
soutien a la palestien a écrit le 01/05/2026 à 15h59

une belle manifestation bcp de monde des enfants présents dans le cortège un soutien à la Palestine qui subit un génocide et qui se battent depuis 1947 de la colonisation à chaque manifestation la Palestine est présente on n’oublie pas et on ne pardonne pas

Le 1er Mai c'est la fête du travail et des travailleurs! Que viens faire la Palestine ici? Va défiler las Bas duglandou!!!!

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soutien a la palestien le 01/05/2026 à 15:59

une belle manifestation bcp de monde des enfants présents dans le cortège un soutien à la Palestine qui subit un génocide et qui se battent depuis 1947 de la colonisation à chaque manifestation la Palestine est présente on n’oublie pas et on ne pardonne pas

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saco697 le 01/05/2026 à 15:33

la sortie des syndicats de fonctionnaires, car en France il n y a plus que les fonctionnaires de syndiqués…des banderoles aux slogans hors sol … et des revendications à l’opposé de ce que réclame la grande majorité des Français qui voudraient bien voir les commerces ouverts le 1 er mai … ne serait ce pour le café ou le croissant du matin… on a remarqué que sans la nouvelle garde, les amis partenaires de Doucet il n y presque pas eut de casse ni de gros problèmes … encore bravo au ministre de l intérieur de les avoir dissous. Même si ça fait rager Doucet qui a milité activement contre la dissolution de ses « partenaires privilégiés » … finalement ça semble aller mieux depuis que les VERTS ont pris un claque nationale aux municipales… on pourrait même dire une fessée .. même à Lyon où il ont dus s allier à leur futurs opposants pour que Doucet puisse augmenter ses frais …

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Calahann le 01/05/2026 à 15:26
Phrase a écrit le 01/05/2026 à 15h01

J'aime beaucoup le "...appelant à financer la transition écologique, à réduire le temps de travail...". Comment en produisant toujours moins, on va financer toujours plus? Nos sociétés occidentales s'affadissent de plus en plus, et pendant ce temps on se plaint des pays émergents (Chine en tête) qui eux, avancent, bossent, et n'ont pas autant d'états d'âmes.
Nos beaux principes c'est bien, mais qu'on on aura disparus aspirés par les autres, à quoi serviront-ils?

Vraiment bien dit, les BRICS+ s' en sortent encore mieux que la France.

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Calahann le 01/05/2026 à 15:03

Pourquoi la police travaille le 1er mai ?
C'est vraiment injuste 🤔

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Phrase le 01/05/2026 à 15:01

J'aime beaucoup le "...appelant à financer la transition écologique, à réduire le temps de travail...". Comment en produisant toujours moins, on va financer toujours plus? Nos sociétés occidentales s'affadissent de plus en plus, et pendant ce temps on se plaint des pays émergents (Chine en tête) qui eux, avancent, bossent, et n'ont pas autant d'états d'âmes.
Nos beaux principes c'est bien, mais qu'on on aura disparus aspirés par les autres, à quoi serviront-ils?

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Que de la gueule? le 01/05/2026 à 14:48
Bebeto a écrit le 01/05/2026 à 14h04

Tu bosses toi le 1er Mai , tu sais ce que c’est ?

Et toi tu sais ce que que c'est?

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profitez ça va pas durer le 01/05/2026 à 14:39

J'ai 66 ans et je bosse depuis 1976. Désolé les feignasses, moi j'adore bosser! Vous pouvez pas comprendre les assistés!
Et au lieu de pleurer, vous devriez remercier les travailleurs qui se lèvent le matin pour vous payer votre RSA

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johnny le 01/05/2026 à 14:34

6500 mdr y savent compté les flics et 12 Milles encore moins

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mdr 69 le 01/05/2026 à 14:31
Corsica77788 a écrit le 01/05/2026 à 12h43

Pour les syndicats c’est le premier mai tous les jours....et si on parlait de leur financement......

il y a déjà eu une commission d'enquête parlementaire à ce sujet. Le seul rapport qui n'a jamais été publié....

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Garçonnette le 01/05/2026 à 14:17

Esperons qu'ils ne tuent personne cette fois

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Bebeto le 01/05/2026 à 14:04
lolive06 a écrit le 01/05/2026 à 12h29

ça pour manifester on peut compter sur la gauche lyonnaise. 1 er mai et tous les samedis. la glandouille extremiste

Tu bosses toi le 1er Mai , tu sais ce que c’est ?

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Grâce matinée du 1er mai? le 01/05/2026 à 13:57

Et certains ont visiblement fait la grâce matinée?

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Tifetondu le 01/05/2026 à 13:56
Faux bosseurs a écrit le 01/05/2026 à 11h02

Font bien rigoler les gens là qui prônent le travail, de bosser comme des esclaves etc. Quand eux même ne sont pas vraiment de gros bosseurs, ou font des boulots pas forcément utiles non plus.

De toute façon a la fin tout le monde s'en fout du travail que vous faites ou même de la pseudo valeur apportée.
Surtout quand vous faites un travail que vous n'aimez pas.

La société s'en fout complètement de vos heures interminables de taf. C'est la réalité malheureusement.

Tout ceci n'est qu'une illusion , un mensonge que chacune et chacun se raconte pour essayer de se rassurer sur sa propre condition de vie.

Être un bosseur n'a jamais été une qualité ni une vertue surtout en cette Pseudo époque moderne, sinon il y a bien longtemps que les petites gens type infirmière, éboueurs, femme de ménage etc.. seraient au sommet de la hiérarchie en société.

Le pire est que vous bossez pour au final n'avoir que des miettes en plus. Votre retraite ne sera pas meilleure et vos conditions de vie future ne seront pas meilleure non plus, et vous le savez très bien. C'est bien un truc français ça. Se glorifier de faire des heures sans fin pour gagner un salaire médiocre au mieux.

Bosser pour bosser est totalement inutile.
Les gens auraient bien tord de se priver d'un jour férié , aussi ils feraient mieux de profiter de l'instant présent w de chaque jour qui passe car rien ne garantit que l'on sera vivant demain.

Santé, maladie, accident etc.. tout peut arriver d'un seul coup et ça les humains l'oublie, par arrogance et orgueil.

Les cimetières sont remplis de gens ultra bosseurs et malheureusement parti prématurément sans même avoir réellement profité de leur temps sur cette terre.

Que les gens remettent en question leur vision de la vie serait déjà bien plus utile que de bosser H24 pour se donner bonne conscience

Eh oui, certains ne veulent pas perdre leur vie à la gagner et préfèrent vivre en parasites de ceux qui bossent. Ils ont tout compris, ceux-là, tant que personne ne donnera un coup de pied dans la fourmilière.

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payé double le 01/05/2026 à 13:48
tu parles a écrit le 01/05/2026 à 13h33

des 'revendications fortes ' sur les guerres : il faut adresser vos doléances au kamarad Vladimir ; et pour la Palestine aux ayatollahs de Téhéran ; quand au désarmement ; rassurez vous ; pour l'Europe c'est déjà fait , grâce notamment aux socialos depuis 40 ans ; nous sommes quasiment a poil ; mais bon tout va bien ...

La fête du travail, et on manifeste contre les guerres? Bandes de nuls! Au fait moi, j'ai un petit salaire et je bosse! J'attends pas les aides sociales!!!!!

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tu parles le 01/05/2026 à 13:33

des 'revendications fortes ' sur les guerres : il faut adresser vos doléances au kamarad Vladimir ; et pour la Palestine aux ayatollahs de Téhéran ; quand au désarmement ; rassurez vous ; pour l'Europe c'est déjà fait , grâce notamment aux socialos depuis 40 ans ; nous sommes quasiment a poil ; mais bon tout va bien ...

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Une question le 01/05/2026 à 13:32
Catalan a écrit le 01/05/2026 à 07h20

On ne touche pas au 1er Mai , ok .Donc on ne bosse pas dans les hôpitaux, les EPAD, les trains doivent s arrêter, les avions , les pompiers , les aides a domicile, les services de sécurité, pas de pharmacie de garde , pas de télé,,,,,,,

Les prostituées de Gerland travaillent-elles ce 1 mai
Chouette, je vais les voir

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en plus de tout le 01/05/2026 à 13:29
Droit dans ses bottes a écrit le 01/05/2026 à 11h02

Entièrement d'accord. Par contre, on ne les entend pas sur l'augmentation des énergies. Ils auraient pu organiser " une grève à la pompe "; conseiller aux gens qui le pouvaient, en changeant un peu leurs habitudes, prendre les bus, les trains, et pendant un mois ne plus faire de plein ... Donc moins de rentrées de taxes pour le gouvernement qui auraient pu prendre alors des décisions favorables à tous. Mais non, car ces syndicats, subventionnés par l'état, auraient eu peur de perdre leurs avantages ???

les syndicalistes sont très bien payés pour ne pas vraiment défendre les salariés…

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Corsica77788 le 01/05/2026 à 12:43

Pour les syndicats c’est le premier mai tous les jours....et si on parlait de leur financement......

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lolive06 le 01/05/2026 à 12:29

ça pour manifester on peut compter sur la gauche lyonnaise. 1 er mai et tous les samedis. la glandouille extremiste

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allezmichel le 01/05/2026 à 11:31

Pensez a vos drapeaux Palestiniens, mettez vos serpillères sur la tête 🤣🤣 Comme dab 😉😉

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Schuss69 le 01/05/2026 à 11:12

On ratisse large du côté des organisations syndicales, même les revendications du jour sortent de leur champ de compétences.

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J6 le 01/05/2026 à 11:05

Ça va les chouineuses ? Bisous de mes défisc

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Droit dans ses bottes le 01/05/2026 à 11:02
Jolie Môme a écrit le 01/05/2026 à 08h44

Les chouineurs de syndicats sont de retour avec leurs cortèges de traîne savates !
Honte à eux ! ils appartiennent à un autre temps révolu . ils représentent plus un cancer qu'un progrès pour la France . J.M

Entièrement d'accord. Par contre, on ne les entend pas sur l'augmentation des énergies. Ils auraient pu organiser " une grève à la pompe "; conseiller aux gens qui le pouvaient, en changeant un peu leurs habitudes, prendre les bus, les trains, et pendant un mois ne plus faire de plein ... Donc moins de rentrées de taxes pour le gouvernement qui auraient pu prendre alors des décisions favorables à tous. Mais non, car ces syndicats, subventionnés par l'état, auraient eu peur de perdre leurs avantages ???

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Faux bosseurs le 01/05/2026 à 11:02

Font bien rigoler les gens là qui prônent le travail, de bosser comme des esclaves etc. Quand eux même ne sont pas vraiment de gros bosseurs, ou font des boulots pas forcément utiles non plus.

De toute façon a la fin tout le monde s'en fout du travail que vous faites ou même de la pseudo valeur apportée.
Surtout quand vous faites un travail que vous n'aimez pas.

La société s'en fout complètement de vos heures interminables de taf. C'est la réalité malheureusement.

Tout ceci n'est qu'une illusion , un mensonge que chacune et chacun se raconte pour essayer de se rassurer sur sa propre condition de vie.

Être un bosseur n'a jamais été une qualité ni une vertue surtout en cette Pseudo époque moderne, sinon il y a bien longtemps que les petites gens type infirmière, éboueurs, femme de ménage etc.. seraient au sommet de la hiérarchie en société.

Le pire est que vous bossez pour au final n'avoir que des miettes en plus. Votre retraite ne sera pas meilleure et vos conditions de vie future ne seront pas meilleure non plus, et vous le savez très bien. C'est bien un truc français ça. Se glorifier de faire des heures sans fin pour gagner un salaire médiocre au mieux.

Bosser pour bosser est totalement inutile.
Les gens auraient bien tord de se priver d'un jour férié , aussi ils feraient mieux de profiter de l'instant présent w de chaque jour qui passe car rien ne garantit que l'on sera vivant demain.

Santé, maladie, accident etc.. tout peut arriver d'un seul coup et ça les humains l'oublie, par arrogance et orgueil.

Les cimetières sont remplis de gens ultra bosseurs et malheureusement parti prématurément sans même avoir réellement profité de leur temps sur cette terre.

Que les gens remettent en question leur vision de la vie serait déjà bien plus utile que de bosser H24 pour se donner bonne conscience

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Catalan le 01/05/2026 à 10:26
Portos a écrit le 01/05/2026 à 08h42

J'espère que la meute, catalan, les bosseurs et consorts sont au boulot le 1er mai, qu'ils n'ont jamais utilisé leur carte vitale et ne demanderont pas la liquidation de leur retraite.

utiliser la carte vitale et demander une liquidation de retraite la 1 er Mai releve de l impossible.La grande majorité en profite surtout pour faire le pont , calculer le max de congés possible au mois de mai,et se fout totalement des luttes syndicales .Le 1 er Mai c est le jour qui occupe le plus les leaders syndicaux, qui ne sont même pas unis entre eux mais qui justifient leur élection vis a vis des autres .

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