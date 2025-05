Violences et dégradations à Lyon : Grégory Doucet et Bruno Bernard condamnent "un détournement inacceptable du sens du 1er mai"

Alors que la manifestation du 1er-Mai, qui a rassemblé entre 6500 et 10 000 personnes ce jeudi, a accueilli en son sein de nombreux black blocs et antifas violents, Grégory Doucet revient sur les "dégradations, violences et appels à la haine" constatés dans le 7e arrondissement sur le parcours du cortège.

"Je condamne fermement ces actes qui ne sauraient se justifier. S’en prendre à des biens publics ou privés et saccager des lieux de vie est intolérable. Je veux dire mon plein soutien aux victimes. Un immense merci revient aux agents de nettoyage, de police, et à toutes les personnes mobilisées à la préservation de notre ville dans ces circonstances désolantes", poursuit l'édile écologiste.