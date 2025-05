Manif du 1er mai à Lyon : une mobilisation équivalente à celle de l'an dernier, les blacks blocs font du dégât

Plus de 6500 personnes ont défilé entre Garibaldi et la place Jean-Macé selon la préfecture, plus de 10 000 selon les syndicats. Le cortège devait passer par la Guillotière puis sur les quais du Rhône.

Et si les slogans traditionnels visant le gouvernement de François Bayrou ont rythmé le parcours encadré par 400 effectifs de la police nationale dont la CRS83 et un drone en soutien, les blacks blocs étaient aussi très nombreux ce jeudi.

Des applaudissements nourris devant l’hôpital Saint Joseph Saint Luc, pour soutenir le personnel qui travaille ce 1er mai à Lyon pic.twitter.com/bFq8PLyfAf — Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2025 Des dizaines d'individus tout de noir vêtus ont joué au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. Des dizaines d'individus tout de noir vêtus ont joué au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre.

Au coup d'envoi de la manifestation, ils formaient la tête du cortège, ralentissant fortement le reste du défilé. Rapidement, les CRS ont chargé pour les disperser, permettant à l'intersyndicale de reprendre le leadership.

Mais à plusieurs reprises des jets de projectiles ont eu lieu, tandis que les autorités faisaient usage de gaz lacrymogène.

Le pic de tensions fut atteint à l'angle du quai Claude Bernard et de l'avenue Berthelot. Les antifas et les blacks blocs se sont attaqués au siège du promoteur immobilier 6e Sens Immobilier, dont les portes d'entrée ont été forcées à grands coups de pied. Pour empêcher les manifestants de rentrer et de tout saccager, le quai a été inondé de gaz lacrymogène.

Les locaux du siège du promoteur immobilier 6e Sens sont forcés, le quai est inondé de lacrymogène à Lyon pic.twitter.com/CGKtvhHGDA — Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2025

A l’angle de l’avenue Berthelot, les black blocs affrontent les CRS. Jets de lacrymo, dont une grenade met ensuite le feu à un buisson… pic.twitter.com/ZzUvIfbwk5 — Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2025

A noter les interpellations de deux casseurs qui s'en prenaient au siège de 6e Sens et à du mobilier urbain, et d'un individu avant le coup d'envoi de la manifestation du 1er mai. Il portait un couteau.

Trois membres des forces de l'ordre ont été blessés.

Des tags appelant au meurtre de policiers ont été réalisés. La préfète du Rhône annonce les condamner "avec la plus grande fermeté" et avoir pris contact avec la Ville de Lyon et l'université Lyon 2 pour les faire effacer rapidement.

Parmi les personnalités locales représentées, les députés insoumis du Rhône Gabriel Amard ou Anaïs Belouassa Cherifi étaient présents, notamment pour soutenir leur pair Raphaël Arnault, venu défier Bruno Retailleau et sa procédure de dissolution contre la Jeune Garde dont il était le leader à Lyon avant de devenir député d'Avignon.