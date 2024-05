Un cortège du 1er-mai fourni à Lyon : grogne sociale, Palestine et casseurs

Peu après 11h, le cortège s'est élancé.

En son sein, les syndicats, les partis politiques comme le PS, le PCF, LFI ou encore les Ecologistes. Mais aussi de nombreux militants pro-palestiniens et un contingent d'antifas et de casseurs.

La tension était vive sur le cours Gambetta puis aux abords de la place Bellecour, avec des affrontements avec les forces de l'ordre. Des morceaux de la trémie du quai de Rhône ont été arrachés pour servir de projectiles.

Au moins 17 individus ont été interpellés. Il s'agit de black blocs qui ont jeté des projectiles, qui s'équipaient avant la manifestation ou qui ont été contrôlés avec des bombes de peinture ou des bâtons.

La préfecture du Rhône annonce avoir comptabilisé 6500 manifestants à Lyon, tandis que la CGT évoque 13 000 personnes. C'est beaucoup moins que le décompte officiel de l'an dernier, où le contexte de la réforme des retraites avait mobilisé 17 000 personnes selon les services de l'Etat, et 45 000 selon les syndicats.

A l'arrière, loin des tirs de gaz lacrymogène, des dégradations de banques et des jets de projectiles, plusieurs personnalités politiques défilaient. A l'instar du patron du PS Olivier Faure.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a été halpagué par la foule pour qu'il brandisse un drapeau palestinien, ce qu'il a refusé de faire après avoir parlementé avec certains militants et même posé pour des photos. Il a ensuite été exfiltré par le sénateur Thomas Dossus et la députée Marie-Charlotte Garin pour continuer la conversation loin du cortège.

Le maire de Lyon @Gregorydoucet pris à partie par les manifestants pro-palestiniens pour qu’il brandisse un drapeau. L’écologiste parlemente puis est exfiltré pic.twitter.com/IQRFQpkUaY — Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2024

Il y a eu la présence furtive de Manon Aubry, tête de liste LFI pour les élections européennes. Avant de rejoindre Paris où elle comptait défiler, l'eurodéputée sortante a félicité la mobilisation lyonnaise, symbole selon elle d'une "envie d'autre chose pour le pays, une envie de parler des questions sociales et mettre à l'agenda les inégalités de salaires ou la question des morts au travail". "Est-ce qu'on va laisser le pouvoir aux mains d'une minorité qui décide pour nous ? Si le peuple vote, on sera plus nombreux qu'eux", a-t-elle confié à LyonMag.

Enfin, Raphaël Glucksmann, à qui il avait été déconseillé de défiler à Lyon comme initialement prévu, n'a pas rencontré davantage de succès à Saint-Etienne. Dans la Loire, le candidat PS/Place Publique aux européennes a été empêché de rejoindre le cortège par des individus qui l'ont insulté et ont tenté de lui jeter de la peinture. Pas la meilleure des préparations pour son meeting de ce mercredi après-midi à Villeurbanne...

À l’angle Gambetta et Créqui, une agence bancaire est forcée pic.twitter.com/7IrTHL4aR1 — Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2024

Au moins 6 interpellations réalisées sur le cours Gambetta. Les casseurs poursuivent leurs actions dans le secteur Bellecour pic.twitter.com/rlM9R6UTmq — Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2024