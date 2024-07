Tournoi de l'ASVEL en Israël : un collectif pro-palestinien demande à Tony Parker de renoncer

Un évènement majeur puisque depuis la reprise du conflit israélo-palestinien, toutes les rencontres internationales et continentales de basket mais globablement sportives étaient délocalisées.

L'ASVEL serait donc la première équipe européenne à évoluer en Israël depuis près d'un an. Et c'est Tony Parker qui est à l'origine de cette décision.

Pour le collectif Villeurbanne pour la Palestine, il est hors de question que le club villeurbannais se rende en Israël dans deux mois.

"Cette décision de Tony Parker rend le club de basket l’ASVEL complice du blanchiment des crimes d’Israël en le faisant participer au premier événement sportif professionnel en Israël depuis le début des massacres à Gaza ! Cette décision salit le nom de notre ville à la tradition populaire et multiculturelle dont le club est un des représentants historiques et massivement subventionné par la commune, c’est-à-dire par les Villeurbannais !", s'indigne le collectif, qui demande au propriétaire du club de basket de renoncer à son tournoi, mais aussi au maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, de "dénoncer publiquement cette participation et de faire pression pour que le club se retire du tournoi en Israël en solidarité avec le peuple palestinien".

Une pétition en ligne a été lancée et regroupe près de 200 signatures ce mardi matin.