le calendrier de Betclic Elite dévoilé : ASVEL-Nancy pour débuter la saison 2025-2026

Pour la première journée, programmée le week-end du 27-28 septembre, l’ASVEL recevra Nancy.

Le premier choc face à Monaco aura lieu dès la 4e journée de championnat, à domicile, le week-end du 18 octobre. On notera aussi la date du derby face à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain le week-end du 26 décembre et dans le Rhône le week-end du 7 mars. Le duel face à Paris aura lieu début janvier à domicile pour le match aller et le match retour sera programmé à l’occasion de la dernière journée de championnat, le week-end du 16 mai à l’extérieur.

Parmi les autres dates à retenir, le All Star Game qui se déroulera le 28 décembre à l’Accor Arena, la Leaders Cup prévue du vendredi 20 au dimanche 22 février au Futuroscope.

Enfin, les playoffs se joueront du 25 mai au 11 juin avant de laisser place aux finales de Betclic Elite qui débuteront le 14 juin.